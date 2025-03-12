Çinli yapım sektörü altüst etti: Tüm zamanların en çok kazanan animasyon filmi oldu!

Çin sinemasının en büyük gişe başarılarından biri olan Ne Zha 2, 2 milyar dolarlık hasılatıyla animasyon tarihine geçti. Film, bir önceki rekorun sahibi Inside Out 2’nin 1.7 milyar dolarlık başarısını geride bırakarak zirveye oturdu. Çin mitolojisinden ilham alan yapım, özellikle yerel izleyiciler arasında büyük ilgi gördü ve Çin’de ‘izlemeden geçme’ trendine dönüştü.

Uzmanlara göre, filmin Ay Yeni Yılı tatili döneminde gösterime girmesi, gişede büyük bir ivme yakalamasını sağladı. Tatil dönemlerinde sinema izleme alışkanlığının artmasıyla birlikte Ne Zha 2, yoğun ilgi gördü. Kültürel bağları ve Çin mitolojisine dayanan kökeni, yerel izleyicilerin filme yönelmesini sağladı.

Ancak film, Kuzey Amerika pazarında beklenen ilgiyi göremedi. Burada yalnızca 19 milyon dolar hasılat elde eden Ne Zha 2, Avrupa’da ise henüz gösterime girmedi. Yine de, uluslararası alandaki performansının ilerleyen dönemde artması bekleniyor.

Filmin eleştirmenler tarafından yapılan ilk değerlendirmelerinde, 'çocuksu mizahı ve son teknoloji animasyonuyla dikkat çektiği' belirtiliyor. Rotten Tomatoes’ta şu ana kadar yalnızca yedi eleştirmen tarafından değerlendirilen film, aksiyon, mizah ve duygusal unsurları bir araya getirmesiyle öne çıkıyor.

Hollywood dışında 1 milyar dolar barajını aşan ilk film

Ne Zha 2, gişe rekorları kırarak Çin sinemasının en başarılı yapımı olma yolunda ilerliyor. 6 Şubat’ta 804 milyon dolar, 7 Şubat’ta 947 milyon dolar gişe hasılatına ulaşan film, tek bir pazarda en çok hasılat yapan film olarak kayıtlara geçti. 8 Şubat’ta 1 milyar dolarlık eşiği aşarak, bunu başaran ilk Hollywood dışı yapım oldu.

İzleyici sayısı 10 Şubat’ta 160 milyonu aşarak, Çin’de tüm zamanların en fazla izlenen filmi unvanını kazandı. 17 Şubat’ta, vizyondaki 20. gününde Aslan Kral’ı geride bırakarak tüm zamanların en çok kazanan 10. filmi oldu.

Çin mitolojisini modern sinemayla buluşturuyor

16. yüzyılda yazılan Fıngşın Yanyi (Tanrıların Tayini) adlı klasik romandan uyarlanan film, Çin mitolojisinin popüler figürlerinden Ne Zha’nın hikâyesini anlatıyor. Kötü varlıklarla savaşan ve sihirli güçlere sahip olan Ne Zha, bu süreçte kendi kaderini de keşfetmeye çalışıyor. Film, aksiyon, mizah ve duygusal öğeleri bir araya getirerek izleyicilerden tam not aldı.