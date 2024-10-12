CRR, yeni sezonuna görkemli bir açılışla başladı

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, 2024- 2025 sezonunu 5 Ekim’de, CRR Senfoni Orkestrası’nın gerçekleştirdiği bir konserle açtı. İtalyan-Türk asıllı genç orkestra şefi Nil Venditti’nin yönettiği bu özel gecede, orkestra uluslararası üne sahip piyanist Emre Şen’e eşlik etti. Yaklaşık bin müzikseverin katıldığı konser, izleyicilerin büyük beğenisini toplarken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu kalabalık, konser sonunda sanatçıları ayakta alkışladı. Açılış konserinin ilk bölümünde, solist Emre Şen piyano repertuvarının en sevilen eserlerinden biri olan Sergey Rachmaninoff ’un 2. Piyano Konçertosu, Op. 18’i icra etti. Romantik dönemin bu güçlü eseri, melodik zenginliği ve derin duygusal ifadeleriyle bilinirken, Şen’in tekniği ve duygusal yorumu eserin ihtişamını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kapanış, Brahms’ın Son Senfonisi ile yapıldı

Konserin ikinci yarısında ise, Johannes Brahms’ın 4. Senfonisi, Op. 98 sahne aldı. Brahms’ın son senfonik eseri olan bu başyapıt, Romantik dönemin yoğun duygusal yükünü taşırken, dinleyicilere derin bir müzikal deneyim sundu. Orkestra şefi Nil Venditti’nin dinamik ve yaratıcı yorumu, eserin duygusal yapısını ortaya çıkararak izleyicilerin beğenisini kazandı. Bu sezon, Cemal Reşit Rey Konser Salonu için bir başka yeniliğe daha sahne oldu. 2024-2025 sezonu programı, ilk kez bir Sanat Danışma Kurulu tarafından oluşturuldu. Farklı müzik disiplinlerinden gelen saygın isimlerden oluşan kurul, bu sezonun çeşitliliğini ve sanatsal derinliğini sağlamayı hedefliyor. Kurulda yer alan isimler arasında etnomüzikolog Doç. Dr. Evrim Hikmet Öğüt, viyolonsel sanatçısı Doç. Nil Kocamangil, besteci ve piyanist Yiğit Özatalay, gitarist ve aranjör Kâmil Özler ve CRR Konser Salonu Koordinatörü Can Kalaycıoğlu bulunuyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konserin sonunda sahneye çıkarak sanatçılara ve Sanat Danışma Kurulu’na teşekkür etti. İmamoğlu, “Her alanda ortak aklın ciddi faydalar sağladığını yaşayan biri olarak CRR’de Sanat Danışma Kurulu’nun olgunlaşmasını görmekten heyecan duyuyorum. Danışma kurulunun özgün, yaratıcı, çeşitli yelpazede tespit ve tercihleriyle çok özel bir sezon yaşayacağımıza eminim” dedi. Ayrıca, orkestra şefi Nil Venditti’nin enerjisi ve yeteneğiyle bu sezon CRR’de çok başarılı konserlere imza atacağına inandığını belirtti.