Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 500 yıllık el yazması kitap hediye edildi

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Eksim Holding, kuruluşunun 40. yılını kültürel mirasa odaklanan özel bir sergiyle kutladı. Holdingin 40. yılına ithafen restore edilen 40 nadir eserin yanı sıra restorasyon bekleyen eserlerin de yer aldığı sergi, 13 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek.

Serginin açılış töreninin sonunda Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yaklaşık 500 yıllık bir el yazması kitap takdim etti.

Kanuni Sultan Süleyman için hazırlanan eserde Ebû Eyyûb el-Ensârî’den rivayet edilen hadisler yer alıyor. Müellifi hayattayken istinsah edilen ve günümüze ulaştığı tespit edilen en eski nüsha olduğu belirtilen eser, Abdullah Tivnikli İSAR Vakfı’nda mücellit Muharrem Kalenci tarafından restore edildi.

Kitap, “Ebû Eyyûb el-Ensâr’î’nin hadislerinden cihana yayılan güzel kokulu esintiler” adını taşıyor.

Eksim Holding 40. yılını İstanbul’da kutladı

1986’dan bu yana enerji, elektrik dağıtımı ve gıda başta olmak üzere Türkiye’nin stratejik sektörlerinde faaliyet gösteren Eksim Holding, 20’yi aşkın iştiraki ve yaklaşık 10 bin çalışanıyla yatırımlarını sürdürüyor.

Holdingin 40. yılı için Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül ve üst düzey davetliler katıldı. Programa Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli ev sahipliği yaptı.

50 bin eserlik kütüphanede binden fazla restorasyon tamamlandı

Ebubekir Tivnikli, Abdullah Tivnikli İSAR Vakfı bünyesinde oluşturulan kütüphanede yaklaşık 50 bin eser bulunduğunu belirtti.

Nadir eserlerin yalnızca muhafaza edilmediğini, kurulan mücellithanede restorasyon çalışmalarının da yürütüldüğünü ifade eden Tivnikli, bugüne kadar binden fazla eserin restorasyonunun tamamlandığını açıkladı.

(Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli)

Tivnikli, Eksim Holding’in sorumluluğunu yalnızca yatırım ve üretimle sınırlı görmediklerini belirterek kültüre, tarihe ve emanet edilen eserlere sahip çıkmayı da bu yaklaşımın bir parçası olarak değerlendirdiklerini söyledi.

40. yıla özel 40 nadir eser sergileniyor

“Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi” için restorasyonu gerçekleştirilen kitaplar arasından 40 nadir eser seçildi. Eserler farklı dönemlerden, coğrafyalardan ve düşünce dünyalarından günümüze ulaşan örneklerden oluşuyor.

Sergide Muhyiddin İbnü’l-Arabi’nin 500 yıllık el yazması Fususü’l-Hikem’i, Şeyh Galib’in el yazması Divanı, yaklaşık 200 yıllık el yazması Marifetname, Yazıcıoğlu Muhammed Efendi’nin el yazması Muhammediye’si bulunuyor.

Ayrıca Seyyid Muhammed Reşid el-Karamani’nin tezhipleriyle süslenen 200 yıllık el yazması Mushaf-ı Şerif, İbn Haldun’un Mukaddime’si ve taş baskı bir Mushaf-ı Şerif de sergilenen eserler arasında yer alıyor.

Kitaba Vefa Sergisi ne zamana kadar açık?

Kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamayı amaçlayan “Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi” 13 Eylül’e kadar İstanbul’daki Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.