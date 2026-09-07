Serhat Kılıç’a veda: Gözyaşları sel oldu

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Oyuncu Serhat Kılıç’a veda etmek için meslektaşları ve yakınları İstanbul’da bir araya geldi. Kılıç geçen cumartesi günü, kendisinden haber alamayan 8 yıllık sevgilisi Özlem Esmergül tarafından evinde ölü bulunmuştu.

Özlem Esmergül törende gözyaşlarına boğuldu

Serhat Kılıç’ın cenaze aracından indirildiği sırada Özlem Esmergül büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşlarına boğulan Esmergül, “Geldim aşkım, geldim annem” sözleriyle Kılıç’a seslendi.

Esmergül, sosyal medya hesabından da bir veda mesajı yayımladı. Mesajında, “Dünyaya bir daha gelirsek eğer yine seni bulacağım, yine sana âşık olacağım, yalnız seni seveceğim” ifadelerini kullandı.

8 yıllık sevgilisinden Serhat Kılıç’a duygusal veda

Özlem Esmergül mesajının devamında Serhat Kılıç’ı “Gözümün nuru, başımın tacı, içimin yarası, yoldaşım, sırdaşım, hayatımın en büyük aşkı” sözleriyle andı.

Esmergül, yaşadığı acıyı ise “Ben hayatımda hiç böyle sevilmedim, hiç böyle sevmedim. Beni hasretine mahkum ettin...” ifadeleriyle dile getirerek oyuncuya veda etti.

Çok sayıda meslektaşı törene katıldı

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ndeki anma töreninde sanat dünyasından çok sayıda isim Serhat Kılıç’ı yalnız bırakmadı.

Törene Ahmet Mümtaz Taylan, Fatih Aksoy, Emre Karayel, Ertan Saban, Barış Falay, Selim Bayraktar, Necmi Yapıcı, Melisa Döngel, Ayça Bingöl, Songül Öden, Alina Boz, Umut Evirgen ve Ertuğrul Postoğlu katıldı. Oyuncunun meslektaşları ve yakınları Kılıç’a son kez veda etti.

Ankara’da toprağa verilecek

Ölümü şüpheli bulunan Serhat Kılıç’ın cenazesinin Ankara’ya götürüleceği belirtildi. 51 yaşındaki oyuncu, düzenlenecek cenaze töreninin ardından Ankara’da toprağa verilecek.