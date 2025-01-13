Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024 çalışmaları bir kitapta toplandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 'Aşkınan Koşan Yorulmaz' adlı kitabı yayınladı. Kitap hakkında değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, “Türkiye Yüzyılı’nın sağlam temellerini atan ve milletin hayallerini gerçeğe dönüştüren Cumhurbaşkanımızın 2024 yılında millete hizmet yolunda attığı her adımı Aşkınan Koşan Yorulmaz kitabında bir araya getirdik” dedi.

Arşiv niteliğinde

Kitapta, Erdoğan’ın 2024 yılında gerçekleştirdiği 18 ülke ziyareti, 16 zirveye iştiraki, 141 yerli ve yabancı konuğu ağırlaması, 63 yurt dışı görüşmesi, 98 telefon diplomasisi ve 38 büyükelçi güven mektubu kabulü yer alıyor. Bunların yanı sıra çalışmada, Erdoğan’ın yurt içinde gerçekleştirdiği 72 ziyaret, 45 açılış ve tanıtım ile 13 ödül törenine iştiraki de fotoğraflarla, kronolojik olarak sunuluyor.

Öte yandan Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleştirilen yerli ve millî projelerin, hizmetlerin de ortaya konulduğu eser, aynı zamanda bir arşiv çalışması niteliği taşıyor.