Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, "Sesler ve Küller" eserinin dünya prömiyerine imza attı

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir'in librettosunu yazdığı, orkestra şefi ve besteci Hasan Niyazi Tura'nın bestelediği "Sesler ve Küller: Karanlığın Orta Yerinde Küçücük Bir Kalpten Yükselen Ağıt" isimli sahne kantatı, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da dünya prömiyeri yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na, Şef Burak Onur Erdem yönetimindeki Devlet Çoksesli Korosu eşlik etti.

Çocukların savaşlarda uğradıkları zulme, kayıplarına ve çocukluklarını yaşayamamalarına vurgu yapılan eserin "çocuk" karakterini 13 yaşındaki çocuk solist Ada Reyhan Günay, "Anne" karakterini çocuk solist Günay'ın annesi, soprano Hülya Kazan, "Antigone" karakterini soprano Ceren Aydın, "Baba"yı ise bariton Kamil Kaplan seslendirdi.

Başkemancılığını Melodi Eylül Kayış'ın üstlendiği bir saatlik eserin son sahnesi, Antigone'nin Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya şu sözlerle seslenmesiyle son buldu:

"Nefesinizden ses çıkmaz sizin/ Yaşamak bahşettiğiniz bir izin/ Kaybolmuş ruhunuz, içinde bir gizin/ Bana aittir hepsi, dizin dizin/ Elinizde kılıç, ne isterseniz çizin/ Nefesinizden ses çıkmaz sizin/ Sorulur nihayetinde sebebi vahşetinizin/Gün gelir, bir çocuk elinden tutar kimsesizliğinizin."

Konserin sonunda eserin yazarı Prof. Dr. Yavuz Demir ve besteci Hasan Niyazi Tura sahnede davetlileri selamladı. Konseri, başkentli sanatseverler ayakta alkışladı.

Eserin dünya prömiyerine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Erkan Tarhan ve sanatseverler katıldı.