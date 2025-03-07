Deniz Dalgıç: “Myrleia mutlaka gün yüzüne çıkarılmalı”

Nezaket ÇETİN / BURSA

Mudanya Kültürel Miras Konferansı 'Göbeklitepe’den Myrleia’ya', Mudanya Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. İlk defa düzenlenen Konferans, Mudanya Belediyesi, Mudanya Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ve Mudanya Kent Konseyi işbirliğinde hayata geçirildi.

"Kültürel mirasımızı günümüze kazandırmaya çalışıyoruz"

Konferansın açılışında konuşan ve Mudanya’nın bilinen tarihinin 2 bin 800 yıl öncesine dayanan bir liman kenti olduğunu, henüz çok küçük bir alanının gün yüzüne çıkarıldığını ifade eden Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç,

“Biz Mudanya Belediyesi olarak kültürel mirasımıza sahip çıkılması konusunu dert ediyoruz. Kültürel mirasımızı günümüze kazandırmak için birçok çalışmamız var. Özellikle bu antik kentteki kazıların yeniden başlaması bizim için çok önemli. Mutlaka açığa çıkarılmalı. Bununla ilgili imar planı değişikliği, kamulaştırma gibi girişimlerimiz var. Birçok kültür buradan geçiyor, izler bırakıyor. Mudanya olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile de işbirliği protokolü yaptık, Dereköy'deki kilisenin restorasyonuna başlamak üzereyiz. Uğur Mumcu Kültür Merkezi'ni tekrar hizmete sokacağız. Mudanya'nın her yeri, taşı, toprağı tarih... Tarihi kültürel mirasımızın yanında, somut olmayan kültürel mirasımız zeytin, üzüm de bizim için çok önemli. Bu konuda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Etkinlik geniş katılımla gerçekleşti

Konferansa, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Karip, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Mudanya Kent Konseyi Başkanı Ozan Kozan, bilim insanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Mudanya Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin hazırladığı serginin de açıldığı konferansta, bilim insanları Göbeklitepe’nin ritüel dünyasından İznik’in dini merkez konumuna, Myrleia’nın kültürel hazinelerine kadar uzanan ve insanlık tarihine ışık tutan paylaşımlarda bulundular.