Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk: Türkiye’yi opera ve bale destinasyonu yapmak için çalışıyoruz

Zühre KURT

Ülkemizde her kesimde insana, özellikle çocuklara baleyi sevdiren ünlü balet Tan Sağtürk, sanat hayatı boyunca sayısız başarıya imza atmış ve atmaya devam ediyor. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk: “24 saatimin neredeyse 20 saatini yeni projeler üreterek geçiriyorum” diyor. 14 ay önce sanatı ülkenin her köşesine ulaştırmak, dünyaca ünlü eserleri Türkiye’nin en ücra köşelerinde sahneye koymak hedefiyle yola çıkan Sağtürk ile geçtiğimiz dönemi, gelecek hedeflerini ve Türkiye’deki kültür sanat hayatı üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Bu teklifi bekliyor muydunuz? Duyduğunuzda neler hissettiniz?

Teklifi duyduğumda hem şaşırdım hem de büyük bir gurur hissettim. Cüneyt Gökçer, Rengim Gökmen, Meriç Sümen, Selman Ada gibi Türk opera ve balesine büyük katkılar sağlamış isimlerin izinden gitmek, onların oturduğu koltukta bulunmak benim için hem onur verici hem de büyük bir sorumluluk. Devlet Opera ve Balesi gibi köklü bir kuruma hizmet etme fırsatı bulduğum için büyük bir heyecan içindeyim.

Sanatın yönetimi ve yaygınlaştırılması öncelikli

15 Eylül 2023 tarihinden itibaren Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak görev alıyorsunuz. Geçtiğimiz bu dönemi değerlendirebilir misiniz?

Göreve başladığımız ilk andan itibaren ekip olarak “Neler yapabiliriz? Kurumumuza ve ülkemiz sanatına neler kazandırabiliriz?” sorularıyla yola çıktık. Bu yaklaşım, bireysel bir çabanın ötesinde, büyük bir takım ruhu ve kolektif heyecanla hareket etmemizi sağladı. Genel müdürlük görevim, sanatın yönetimi ve yaygınlaştırılması konusunda büyük bir ekip ruhuyla hareket etmenin önemini bana tekrar öğretti. Bu süreçte Devlet Opera ve Balesi’nin ulusal ve uluslararası alandaki konumunu güçlendirmek için yoğun bir çaba gösterdik. Bizim için önemli olan perdeyi açıp kapatana kadar geçen andır. Seyirciye içeriye buyur ettiğimiz ve eserlerimizi halka arz ettiğimiz an en değerli andır.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak hedefleriniz neler?

Opera ve baleyi ülkenin her sathına ulaştırma, ülkemizi bir opera ve bale destinasyonu haline getirme ve bu sanat dallarında genç yeteneklerin yetişmesi için fırsatlar sunma düşüncesiyle hareket ediyoruz.

Uzun bir aradan sonra Uluslararası İstanbul Bale Yarışması’nı yeniden düzenledik. 15. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali’nde düzenlediğimiz bale yarışmasında 40 genç sanatçı sahne alma fırsatı buldu. İzmir’de ise Genç Türk Koreograflar Gecesi düzenleyerek, yaratıcı genç sanatçılarımızın kabiliyetlerini sergileyebilecekleri yeni bir platform oluşturduk. Önümüzdeki dönemde gençlerimize yönelik opera, beste, libretto ve reji yarışmaları planlıyoruz. Konservatuarlarla iş birliğimizi güçlendirerek, genç sanatçılarımızın opera, bale ve kompozisyon gibi alanlarda kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca, konservatuvarlara olan talebi artırmak ve eğitim alacak yetenekleri tespit etmek amacıyla Anadolu’da Opera ve Bale projelerine devam edeceğiz.

Türk bestecilerin eserleri, dünya klasikleriyle harmanlanarak sunulacak Yeni sezonda sanatseverleri neler bekliyor?

Yeni sezonda yerli eserlerimize daha fazla yer ayırmayı hedefliyoruz. Türk bestecilerimizin eserlerini, dünya klasikleriyle harmanlayarak izleyicilerimize sunacağız. Adnan Saygun’un Gılgameş operası, Cemal-Ekrem Reşit Rey’in Deli Dolu opereti, Ferit Tüzün’ün Midas’ın Kulakları ve Selman Ada’nın Aşk-ı Memnu operalarının sahnelenmesi, bu anlayışın somut bir göstergesi. 5 Nisan 2025’te dünya prömiyerini gerçekleştireceğimiz Çelebi Operası, Türk operası tarihindeki en değerli yapıtlarından biri. Cemal Reşit Rey’in hiç sahnelenmemiş bu eserini Ankara Devlet Opera ve Balesi olarak sahneye taşımaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.

Bale kökenli bir sanatçısınız. Mesleğiniz size ne gibi avantajlar sağladı yeni görevinizde?

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’ne baktığınızda öyle kıymetli isimlerle karşılaşıyorsunuz ki, bu listeye adımın dahil edilmesi benim için büyük bir onur. Muhsin Ertuğrul’dan Cüneyt Gökçer’e; Gürel Aykal’dan Rengim Gökmen’e, Meriç Sümen’e kadar çok değerli isimlerin izinden gitmek, onların bulunduğu koltukta bulunmak, benim içim hem gurur verici hem de büyük bir sorumluluk.

Elbette sahneden gelen bir kişi olarak, sanatçılarımızın ihtiyaçlarını ve sahneye koyduğumuz eserlerin gerekliliklerini daha iyi anlama şansım var. Ancak, bu görev yalnızca bir kişinin uzmanlığıyla üstlenilecek bir sorumluluk değil; asıl başarı, bir ekip olarak hareket edebilmekten geçiyor. Sanatçı kadromuz, teknik ekibimiz ve idari kadromuz 2.804 kişiden oluşmaktadır. Birlikte hareket ederek, geçmişin birikimlerini geleceğe taşımayı ve Türk sanatını daha ileriye götürmeyi hedefliyoruz. Bu uyum içinde çalışmayı sürdürdüğümüzde, sanatımızın gücünü sadece Türkiye’de değil, dünyada da daha fazla hissettirebileceğimize inanıyorum.

Tüm şehirlerde Opera ve Bale festivallerimiz yapılacak

Türkiye’de opera ve baleye ilgi nasıl? Diğer ülkelerle karşılaştırdığınızda neler söylemek istersiniz?

Opera ve baleye olan ilgi büyük şehirlerde oldukça yoğun olup, tüm temsillerimiz kapalı gişe devam etmektedir. Tüm illerimize opera ve bale festivallerimiz ile ulaşmaya çalışıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un desteği ve önümüzdeki tüm engelleri kaldırma girişimiyle; “Opera ve Bale Her Yerde” sloganıyla 1. Anadolu Opera ve Bale Festivalimizi başlattık. Bu festivalle birlikte Şırnak dahil birçok ilde ilk kez temsil gerçekleştirdik. İlk olarak 7-8 Aralık 2024 tarihlerinde Şırnak’ta perdelerini açan festival, sırasıyla Erzincan, Kırklareli, Ardahan ve Hatay’da izleyicilerle buluştu. Bu kapsamda; bale, müzikal, modern dans, çocuk oyunları ve konserler dâhil toplam 13 eser 14 temsille sanatseverlerle buluştu. Toplamda 23 ilde, 2025 sanat sezonunda da illerimize gitmeye devam edeceğiz.

Türkiye’nin eşsiz bir kültürel zenginliği var. Binlerce yıllık geçmişimizden gelen bu miras, opera, bale ve çok sesli müzik gibi evrensel sanat dallarıyla birleştiğinde hem ulusal hem de uluslararası arenada büyük bir değer yaratıyor. Bu topraklardan çıkmış kadim hikayeleri evrensel sanat formlarında dünya sanatına kazandırıyoruz. Hedefimiz, opera, bale ve çok sesli müziği, Türkiye’nin dört bir yanında daha fazla insana ulaştırmak, yeni yetenekler keşfetmek ve kültürel mirasımızı modern sanatla buluşturup uluslararası alanda daha güçlü bir şekilde temsil etmek. Bu süreçte elde ettiğimiz her başarı, sanatın gücünü topluma daha güçlü bir şekilde hissettirme çabamızın bir göstergesidir.

Kültür -Sanat 21.yüzyılda sizce neye dönüşüyor? Kitleleri bir araya getiren bir değer olmaktan uzaklaşıyor mu?

21. yüzyılda kültür ve sanat, dijitalleşmenin etkisiyle daha geniş kitlelere ulaşarak evrim geçiriyor. Geleneksel sanat formları dijital platformlarla desteklenirken, sanatın erişilebilirliği artıyor ve küresel bir etkileşim alanı doğuyor. Sosyal medya ve çevrim içi etkinlikler, sanatseverleri bir araya getirerek kültürel paylaşımı hızlandırıyor. Fiziksel mekanlardaki etkileşim azalsa da, sanatsal üretim ve tüketim hiç olmadığı kadar dinamik hale geliyor. Sanat, farklı biçimlerde varlığını sürdürerek insanları birleştiren güçlü bir değer olmaya devam ediyor.

Sizin için Türkiye’ye baleyi sevdiren balet diyebilir miyiz?

Baleye olan ilgiyi artırmada, bu sanatı sevdirmede bir katkım olduysa ne mutlu bana. Türkiye’de bale sanatı zaten köklü bir geçmişe sahip ve pek çok değerli sanatçımız bu alanda önemli işler yaptı. Ben de elimden geldiğince bu güzel sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmak için çalışmaya devam ediyorum.

2024/2025 sanat sezonu rekorla başladı

2023/24 sanat sezonunda 1009 temsil 613.276 seyirci ile rekor bir rakama ulaşılırken geçen sanat sezonunun ilk üç ayındaki (Ekim-Kasım-Aralık 2023) 269 temsil 168.061 seyirci sayısını; temsil sayısında %43, seyirci sayısında %26 üzerinde fark ile geçerek yeni sanat sezonunun ilk üç ayında (Ekim-Kasım-Aralık 2024) 383 temsil ve 212.000’in üzerine seyirciye ulaştık. Yani yeni sanat sezonuna yeni bir rekorla başladık. 1.Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında 6 ilde toplamda 15 etkinlikle 15.358 seyirciye ulaştık. Ayrıca gerçekleştirdiğimiz yetenek her yerde projesi ile Şırnak, Erzincan, Kırklareli, Ardahan, Hatay ve Denizli olmak üzere 6 ilimizde yapılan yetenek taramasında 116 çocuğumuzun yetenek taramasını gerçekleştirdik.

“Genç yeteneklere rehberlik yapıyoruz”

2024 yılında çocuklara yönelik 18 etkinlik ile 48.382 çocuğa ulaşıldı. Ayrıca, 15. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali’nde düzenlediğimiz bale yarışmasında 40 genç sanatçı sahne alma fırsatı buldu. İzmir’de ise Genç Türk Koreograflar Gecesi düzenleyerek yaratıcı genç sanatçılarımızın kabiliyetlerini sergileyebilmeleri için yeni bir platform yarattık. Bu etkinliklere ek olarak önümüzdeki dönemde yine gençlerimize yönelik opera, beste ve libretto yarışmaları planlıyoruz. Ayrıca sanatçılarımızı yurtdışında gerçekleştirilen uluslararası yarışmalara katılmaları yönünde teşvik ediyor ve destekliyoruz. Genç sanatçılarımız da katıldıkları yarışmalarda elde ettikleri büyük başarılarla bu çabalarımızın ne kadar yerinde olduğunu bizlere ispat ediyor.