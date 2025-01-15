Devlet Tiyatroları'nda 224 oyun, 2 milyon seyirci

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'yla bir araya gelerek 2023-2024 tiyatro sezonunu değerlendirdi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 75 yıllık tarihinde seyirci rekoru kıran Devlet Tiyatroları'nın 2 milyondan fazla sanatseveri ağırladığını belirtti.

2025 yılı hedeflerine de değinen Ersoy, "2025 yılı hedeflerimizle sahnelerimizi daha da zenginleştirmeye ve toplumumuzu tiyatroyla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

224 oyun, 2,1 milyon seyirci

Sezon boyunca yüzde 66 artışla 2 milyon 149 bin 361 seyirci ağırlayan Devlet Tiyatroları, 224 farklı oyunla sanatseverlerle buluştu. 737 turne ve 59 sahne ile tiyatro sanatı yurdun dört bir yanına ulaştı.

Kamyon Tiyatro'yla 55 il ve 80 ilçede 41.848 kişi tiyatro ile buluştu. Bu projeyle tiyatro sahnesi olmayan bölgelerde sanatın insanların ayağına gitmesi sağlandı.

Yurt dışındaki temsiller

Devlet Tiyatroları, Avrupa Tiyatro Konvansiyonu ve Avrupa Festivaller Birliği üyeliklerini yeniden kazanarak uluslararası platformda yerini pekiştirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Tiyatrolarına sanatçı ve teknik destek sağlanarak tiyatro sanatının gelişimine katkı sunuldu.

Düzenlenen 9 tiyatro festivalinde 424 temsil sunulurken, 126.163 seyirci ile rekor kırıldı. Ayrıca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında 60 oyun ve 175 temsil sahnelenerek toplamda 63.518 izleyiciye ulaşıldı.

2024 yılı, Devlet Tiyatrolarının bir sezonda en fazla ödül aldığı yıl oldu. 59 farklı ödül ile başarılar taçlandırıldı.