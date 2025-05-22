Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle büyük çıkış yapan Devrim Özkan yeni bir proje ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Özkan, yaz dizisi Çift Kişilik Oda'da Nilüfer karakterine hayat verecek. Şimdi ünlü oyuncunun biyografisi merak ediliyor ve "Devrim Özkan kimdir" sorusu geliyor.

Devrim Özkan kimdir?

1998 yılında Muğla’da doğan Devrim Özkan, Türk dizi ve sinema sektörünün dikkat çeken genç oyuncularından biridir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.

Oyunculuk kariyerine 2016 yılında adım atan Özkan, hem dram hem de romantik türlerdeki projelerde başarılı performanslar sergilemiştir. Genç yaşına rağmen pek çok yapımda başrol oynamayı başarmıştır.

Devrim Özkan'ın yer aldığı dizi ve filmler

Diziler:

Vatanım Sensin (2016) – İlk ekran deneyimi, yardımcı rolde yer aldı.

Vuslat (2019–2020) – Feride karakteriyle tanındı, başrol performansı övgü topladı.

Ramo (2020) – Aksiyon dolu bu yapımda Fatoş karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Ex Aşkım (2021) – Romantik komedi türündeki mini dizi, dijital platformda yayınlandı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi (2022–2023) – Başrolde yer aldı, Songül karakteriyle hafızalara kazındı.

Ne Gemiler Yaktım (2023–2024) – Yasemin karakteriyle dram ağırlıklı bir performans sergiledi.

Mevlana Celaleddin-i Rumi (2023) – Tarihi drama ve belgesel formatında çekilen yapımda rol aldı.

Mavi Mağara (2024) – Dijital platformda yayınlanan dram dizisinde başrol oynadı.

Filmler:

Şu ana kadar yer aldığı uzun metrajlı sinema filmi bulunmamaktadır, ancak çeşitli kısa film ve reklam projelerinde yer almıştır.