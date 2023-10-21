Diyarbakır'da Sur Kültür Yolu Festivali başladı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin en önemli duraklarından biri olan Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali, Mezopotamya'nın zengin tarihine ve çeşitli kültürlere ev sahipliği yapan Diyarbakır’da 14 Ekim tarihinde başladı. 9 gün boyunca 40 noktada 500'den fazla etkinlikle Diyarbakır'ın tarih boyunca olduğu gibi misafirperverliği sergileniyor.

Diyarbakır, on bin yıllık bir tarihe sahip olmasıyla sadece Anadolu'nun değil, insanlığın da ortak hikâyesinin başladığı önemli bir şehir. Festival, geleneksel söyleşilerinden popüler sanatçıların büyüleyici konserlerine, tiyatro temsillerinden Türkçe, Kürtçe, Ermenice şarkıların seslendirileceği konserlere, çocuk etkinliklerinden Eyvan gecelerine kadar pek çok farklı etkinliklere sahne oluyor.

Festival boyunca, kadim kentin sembolik mekanları, bir kültür, sanat ve müzik rotası haline geldi. Dağ Kapı Meydanı, Keldani Klisesi, Ulu Camii, Paşa Hamamı, Hasan Paşa Hanı, Hz. Süleyman Camii, Keçi Burcu, Kurşunlu Camii, Surp Giragos Kilisesi, Şeyh Muhtar Camii, Mesudiye Medresesi, Meryam Ana Kilisesi, Kervansaray, Cemil Paşa Konağı, Diyarbakır Arkeoloji Müzesi, Dicle Köprüsü, Ben Ü Sen Burcu gibi unutulmaz mekanlar, kültür ve sanat tutkunlarını cezbetti. Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle göz kamaştırırken, aynı zamanda farklı kültürlerin buluştuğu bir platform sunuyor.

Meryem Ana Kilisesi’nde Süryani Kadim İlahileri söylenirken, Surp Giıragos Kilisesi’nde Ermeni Bestekarlar Konseri ve İnançların Dili Konseri yer aldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır Kent Müzesi Cemil Paşa Konağı’nda Eyvan geceleri düzenleniyor.

Fiskaya Cam Teras birbirinden özel konserlere ev sahipliği yapıyor. Çeşitli sanatçılarınkonserleri dokuz gün boyunca festival ziyaretçilerinin buluşma noktası oluyor. Steve McCurry’nin ‘’Benim özüm insan’’ diyerek çıktığı yolda, tarihe yön veren dramatik olaylara tanık olmamızı sağlayacak belge niteliği taşıyan 51 eşsiz fotoğrafı sene sonuna kadar Keçi Burcu Sanat Merkezi’nde sergileniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağışlanan Mustafa Kamil Dürüst'e ait koleksiyonda yer alan ve Türk musiki tarihine önemli katkılarda bulunmuş değerli Ermenibestekârların nota koleksiyonu, Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında ilk kez Surp Giragos Kilisesi’nde yer alıyor.