Dünya Kitap, 2017’nin en iyilerini seçti!

04 Ocak 2018

Yayın dünyasının belleği Dünya Kitap’ın yirmi beş yıldır verdiği gelenekselleşmiş “Yılın En İyileri” ödülleri belli oldu. Ödüller bu sene Nermin Yıldırım, Fuat Sevimay, Siren Yayınları, Selim İleri, Alper Canıgüz, Berkan M. Şimşek, Kara Hafta İstanbul Festivali, Özge Samancı, Prof. Dr. Günay Kut ve Turgut Kut’a gitti.

Dünya Kitap Yılın Kitabı Ödülleri Seçici Kurulu; Nermin Yıldırım, Fuat Sevimay ve Siren Yayınları’nı ödüle değer buldu. Dünya Kitap, bu yıl Selim İleri’ye de “50 Yılın Emeği” ödülü sunacak…

“Yılın Telif Polisiye Kitabı” ödülüyse Alper Canıgüz’e gitti. Bu dalda Berkan M. Şimşek’e “Polisiye Edebiyat Teşvik Ödülü” verilecek. Polisiye Seçici Kurulu, “Kara Hafta İstanbul Festivali”ne de Polisiye Edebiyata Katkı Ödülü verilmesini kararlaştırdı…

Gastronomi kültürü kitapları arasındaki seçimdeyse “Yılın En İyi Gastronomi Kitabı” ödülünü Özge Samancı’nın çalışması aldı. Ayrıca Prof. Dr. Günay Kut ve Turgut Kut, yeme-içme kültürüne yıllardır yaptıkları katkılar nedeniyle “Gastronomi Kültürü Emek Ödülü”nün sahibi oldular…

27 yaşına basan Dünya Kitap Dergisi tarafından, 1993’ten bu yana verilen Dünya Kitap Ödülleri’nden “Yılın En İyileri” için Başar Başarır, Doğan Hızlan, Faruk Şüyün, Murat Meriç (geçen yılın ödül sahibi), Yadigâr ve Kasım Eğit (geçen yılın ödül sahipleri), Yekta Kopan ve Dünya Temsilcisi’nden oluşan seçici kurul, “Ayın Kitabı” olarak belirlediği 23’ü telif, 24’ü çeviri 47 kitap arasından “kısaliste”ye kalan 10 kitabı değerlendirdi…

“Yılın Telif Kitabı Ödülü” için Dünya Kitap’ın Aralık sayısında yayınlanan “kısaliste”deki 5 kitap arasından aynı seçici kurulca seçim yapıldı ve “Yılın Telif Kitabı” ödülü, Nermin Yıldırım’ın hep kitap’tan çıkan “Dokunmadan” adlı yapıtına verildi.

“Yılın Çeviri Kitabı” ödülünün sahibi ise yine aynı seçici kurulca “kısaliste”ye kalan 5 kitap arasından belirlendi. Ödülün Fuat Sevimay’ın James Joyce’tan çevirdiği, Sel Yayıncılık tarafından yayınlanan “Finnegan Uyanması” kitabına verilmesi kararlaştırıldı…

“Yılın Yayınevi” de, aynı toplantıda, aynı seçici kurulca yapılan değerlendirme sonucunda Siren Yayınları olarak belirlendi.

2017 yılında, edebiyattaki 50. yılını kutlayan Selim İleri’ye ise başta edebiyat, kültür ve sanat alanında yazdığı eserler, verdiği emekler nedeniyle “50 Yılın Emeği Ödülü” verilmesi kararlaştırıldı…

Yılın en iyi polisiye kitaplarının değerlendirildiği “Yılın Telif Polisiye Kitabı”nda ise ödül, Alper Canıgüz’ün oldu. Adnan Özer, Armağan Tunaboylu (geçen yılın ödül sahibi), Faruk Şüyün, Metin Celâl ve Seval Şahin’den oluşan seçici kurul ödülü, Alper Canıgüz’ün April Yayıncılık tarafından basılan “Kan ve Gül Bir Kara Dejavu” isimli yapıtına verdi.

Aynı Seçici Kurul, Berkan M. Şimşek’in “Leopold’un Sabunu” adıyla Koç Üniversitesi Yayınları’ndan çıkan kitabına ise “Polisiye Edebiyat Teşvik Ödülü” verilmesini kararlaştırdı.

Aynı toplantıda geçtiğimiz yıl üçüncüsü yapılan “Kara Hafta İstanbul Festivali”ne ise “Polisiye Edebiyata Katkı Ödülü” verilmesi kararı alındı…

“Yılın En İyi Gastronomi Kültürü Kitabı” ödülü, Özge Samancı’nın çeviri yazı ve sadeleştirmesiyle Çiya Yayınları’nın bastığı “1880 Yeni Yemek Kitabı”nın oldu.

Ahmet Örs, Faruk Şüyün, Mehmet Yaşin, Nevin Halıcı ve Osman Serim’den oluşan seçici kurul, Prof. Dr. Günay Kut ve Turgut Kut’a ise “Gastronomi Kültürü Emek Ödülü” verilmesini de kararlaştırdı.