DÜNYA Kitap Ödülleri 25. kez sahiplerini buldu
Dünya Kitap Dergisi tarafından 25 yıldır düzenlenmekte olan Dünya Kitap Yılın En İyileri Ödülleri, 16 Ocak'ta törenle sahiplerini buldu. Tören; edebiyat, yayın, sanat, iş ve medya dünyasından ünlü isimleri buluşturdu.
Yayın dünyasının belleği DÜNYA Kitap Dergisi’nin geleneksel “Yılın En İyileri” ödülleri sahiplerine sunuldu.
Pera Müzesi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde, Yılın Telif Kitabı, Yılın Çeviri Kitabı, Yılın Yayınevi, Elli Yılın Emeği, Yılın Telif Polisiye Kitabı, Polisiye Edebiyat Teşvik, Polisiye Edebiyata Katkı, Yılın Gastronomi Kitabı, Gastronomi Kültürü Emek Ödülleri sahiplerini buldu.
Edebiyat, yayın, sanat, iş ve medya dünyasının ünlü isimlerini buluşturan tören, DÜNYA Kitap Ödülleri'nin 25 yıllık serüvenini anlatan video sunumu ile başladı.
Sunumun ardından ödüller törenle sahiplerine takdim edildi.
Dünya Kitap Yılın En İyileri Ödülleri şu isimlere gitti:
Yılın Telif Kitabı
Nermin Yıldırım
Dokunmadan / hep kitap
Yılın Çeviri Kitabı
Fuat Sevimay
Finnegan Uyanması / Sel Yayıncılık
Yılın Yayınevi
Siren Yayınları
50 Yılın Emeği Ödülü
Selim İleri
Gastronomi Kültürü Emek Ödülü
Prof. Dr. Günay Kut ve Turgut Kut
Yılın Telif Polisiye Kitabı
Alper Canıgüz
Kan ve Gül, Bir Kara Dejavu / April Yayıncılık
Yılın Gastronomi Kitabı
Özge Samancı
1880 Yeni Yemek Kitabı / Çiya Yayınları
Polisiye Edebiyata Katkı Ödülü
Kara Hafta İstanbul Festivali
Polisiye Edebiyat Teşvik Ödülü
Leopold'un Sabunu
Berkan M. Şimşek / Koç Üniversitesi Yayınları
Ödüllerinden takdim edilmesinden sonra, DÜNYA Kitap Ödülleri’nin 25. yaş pastası kesildi ve tören, düzenlenen kokteylle sona erdi.