Dünyaca ünlü yıldız Justin Timberlake 30 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek

Dünyaca ünlü pop ve R&B yıldızı Justin Timberlake, 30 Temmuz'da 5 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'deki hayranlarıyla buluşacak.

Biletler 8 Mayıs'ta satışa çıkacak

Justin Timbarlake’nin Live Nation kanalı ile yaptığı açıklamaya göre, Stagepass organizasyonuyla ve Biletinial iş birliğiyle gerçekleşecek konser, 30 Temmuz tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu’nda düzenlenecek. Konser, Timberlake’in 2025 dünya turnesinin en önemli duraklarından biri olacak.

Konserin biletleri Biletinial üzerinden 8 Mayıs 2025 tarihinde satışa çıkacak.