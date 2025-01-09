Edip Akbayram'dan kötü haber: Yoğun bakıma kaldırıldı

Son dakika gelişmesi…Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Deniz Üstü Köpürür, Aldırma Gönül gibi eserleriyle hayranlarının gönlünde yer edinen ünlü sanatçı Edip Akbayram, düşme sonucu geçirdiği kaza sonrasında Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Geçtiğimiz hafta geçirdiği zatürre nedeniyle bir süre hastanede kalan Edip Akbayram, önceki gün taburcu olmuştu.

Akbayram, bu sabah evinde düştükten sonra geçirdiği iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Habertürk’te yer alan habere göre hastanede yapılan kontrollerde iç kanama geçirdiği anlaşılan Edip Akbayram, entübe edildi.

Edip Akbayram kimdir?

Türk halk müziği ve özgün müzik türlerinde birçok unutulmaz esere imza atan Edip Akbayram, 1950 yılında Gaziantep'te doğdu.



Henüz 9 aylıkken çocuk felcine yakalandı. Gaziantep Şahinbey Atatürk Lisesi'nden mezun olan Akbayram, 1968 yılında liseyi bitirip İstanbul'a geldi. Lisede kurdukları orkestrada Pir Sultan Abdal'ın, Karacaoğlan'ın deyişleri üzerine yaptıkları besteleri çalıp söylemişlerdi.

İlk plağını "Kendim ettim kendim buldum"

1972 yılında Aşık Veysel'in bir şiirinden esinlenerek gerçekleştirdiği ilk bestesi olan "Kükredi Çimenler" ile, Günaydın Gazetesi'nin yeniden düzenlemeye başladığı Altın Mikrofon yarışmasıyla yurt çapında üne kavuştu.



"Aldırma Gönül" ve "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı şarkılarıyla satış rekorları kıran ve altın plak kazanan sanatçının çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 250 kadar ödülü mevcut.



1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu ve Anadolu rock müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu. 1981-1988 yılları arasında bestelerinin TRT'de çalınması yasaklandı.



1979 yılında Ayten hanımla evlenen sanatçının bu evliliğinden Ozan adında bir oğlu ve Türkü adında bir kızı var.