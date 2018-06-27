‘Electro Deluxe’ caz severleri Bursa’da buluşturdu

27 Haziran 2018

BURSA - 57. Uluslararası Bursa Festivali'nde caz müzik grubu ‘Electro Deluxe’, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) sevenleri ile buluştu.

Sponsorluğunu ‘Poliner Plastik’in yaptığı konserde müzik grubunun üyeleri, söyledikleri şarkılar ve yaptıkları danslarla izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.

Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından 57.’si düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali’nin bu seferki konuğu dünyaca ünlü caz grubu ‘Electro Deluxe’ oldu. Konseri izlemeye gelen kalabalığı Türkçe selamlayan grubun solisti James Copley, sergilediği birbirinden farklı ve ilginç danslarla Bursalılardan büyük alkış aldı.

Eğlence dozu artarak devam eden konserde sanatçılar, enerjisi yüksek performans sergiledi. Konserin son bölümlerinde hayranlarını sahneye davet ederek beraber dans eden grup üyeleri, sempatik tavırları ile gönüllerde taht kurdu.

57. Uluslararası Bursa Festivali Programı kapsamında bu akşam (27 Haziran) Sertap Erener, 28 Haziran’da Ankara Devlet Opera ve Balesi MDT “Güldestan”, 29 Haziran’da Despina Vandi, 30 Haziran’da Ümit Besen &Pamela, 2 Temmuz’da Emel Sayın & Emre Altuğ, 4 Temmuz’da A PassageToBollywood, 17 Temmuz’da Ayo ve 20 Temmuz’da Teoman konserleri yapılacak. 7 - 12 Temmuz tarihleri arasında da 32. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması düzenlenecek.