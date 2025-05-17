Eurovision 2025'in İsveçli favorisi KAJ grubu kimdir? İşte şarkıları Bara Bada Bastu ve merak edilenler
Eurovision 2025’in favorileri arasında yer alan İsveç temsilcisi KAJ, “Bara Bada Bastu” adlı şarkısıyla büyük finalde sahne alacak. 2009’da Finlandiya’da kurulan grup, bu yıl İsveç’i temsil ediyor. İşte KAJ’ın kim olduğu, üyeleri ve şarkısının Türkçe sözleri…
Eurovision Şarkı Yarışması 2025’in büyük finali için heyecan dorukta. İsveç’i temsil eden KAJ, “Bara Bada Bastu” adlı enerjik şarkısıyla yarışmanın favorileri arasında gösteriliyor. Peki KAJ kimdir?
KAJ, Finlandiya’nın Vörå kentinde 2009 yılında kurulan ve üyeleri Kevin Holmström, Axel Åhman ile Jakob Norrgård’dan oluşan bir müzik grubudur. İsveç’i temsil etmelerine rağmen kökenleri Finlandiya’ya dayanan grup, hem Finlandiya hem İsveç kültürlerini müziklerinde başarıyla harmanlıyor.
“Bara Bada Bastu” şarkısı ve Eurovision’daki önemi
KAJ’ın 2025 Eurovision şarkısı “Bara Bada Bastu” (Türkçesi: “Sadece Sauna Yap”) 1998’den beri yarışmada yer alan ilk İsveççe şarkı olma özelliği taşıyor. Nordik folk melodileri ve modern popun birleştiği şarkı, teatral performansıyla da dikkat çekiyor.
KAJ’ın Eurovision yolculuğu ve başarı şansı
İsveç’te düzenlenen Melodifestivalen 2025’te büyük beğeni toplayan KAJ, yarışmayı kazanarak İsveç’in Eurovision’daki temsilcisi oldu. Bahis şirketlerine göre ise KAJ’ın yarışmayı kazanma şansı yüzde 37 ile en yüksek orana sahip.
Bara Bada Bastu şarkısı - Türkçe çeviri
E tabii!
Saat ilerliyor, artık vakit tamam
Yakında tüm sıkıntılarınız bertaraf olacak
İyi bir çare beden ve ruh için
Ağaç işçiliğinden oluşan paneller
Oh eh-oh eh-oh
Odunlarımız harika bir şekilde ısıtıyor
Oh eh-oh eh-oh
Bayan Arja Saijonmaa ile tango yapmak gibi
Bir, iki, üç
Sauna!
Sadece saunaya gireceğiz artık
Buharı açıverin ve bugün tüm stresinizi atıverin
Ey sauna biraderleri, parlayan bizleriz
100 dereceye varalım, aynen
Saunaya girelim ve keyfini çıkaralım
O kadar sıcak ki sürekli terleyelim
Oh oh, oh oh, oh oh
Saunaya gir artık, hadi
Sauna!
Sauna!
Evet, aynen evet
Üzerine biraz su ekleyiverin, buharlaşma devam etsin
Tik tik tak, ne kadar dayanabilirsin?
90 dereceye vardık, biraz daha dışınızı sıkıverin
Kahretsin, gerekirse kalöriferleri de açıverin
Oh eh-oh eh-oh
Sıcak ter sıçrıyor, aynen aynen
Oh eh-oh eh-oh
Bir, iki, üç
Sauna!
Sadece saunaya gireceğiz artık
Buharı açıverin ve bugün tüm stresinizi atıverin
Ey sauna biraderleri, parlayan bizleriz
100 dereceye varalım, aynen
Saunaya girelim ve keyfini çıkaralım
O kadar sıcak ki sürekli terleyelim
Oh oh, oh oh, oh oh
Saunaya gir artık, hadi
Sauna!
Sadece saunaya gir artık, sadece saunaya gir artık
Sadece gir, sadece gir, sadece gir saunaya artık
Sadece saunaya gir artık, sadece saunaya gir artık
Sadece gir, sadece gir, sadece gir saunaya artık
(Üstünü örtme)
Sadece saunaya gir artık, sadece saunaya gir artık
Sadece gir, sadece gir, sadece gir saunaya artık
Sadece saunaya gir artık, sadece saunaya gir artık
Sadece gir, sadece gir, sadece gir saunaya artık
Sadece saunaya gireceğiz artık
Buharı açıverin ve bugün tüm stresinizi atıverin
Ey sauna biraderleri, parlayan bizleriz
100 dereceye varalım, aynen
Saunaya girelim ve keyfini çıkaralım
O kadar sıcak ki sürekli terleyelim
Oh oh, oh oh, oh oh
Saunaya gir artık, hadi
Sauna!
Sadece saunaya gir artık, sadece saunaya gir artık
Sadece gir, sadece gir, sadece gir saunaya artık
Sadece saunaya gir artık, sadece saunaya gir artık
Sadece gir, sadece gir, sadece gir saunaya artık
Sauna!
KAJ’ın üyeleri ve isimlerinin kökeni
Grubun adı, üyelerin ilk isimlerinin baş harflerinden geliyor: Kevin, Axel ve Jakob.