Eurovision Şarkı Yarışması 2025’in büyük finali için heyecan dorukta. İsveç’i temsil eden KAJ, “Bara Bada Bastu” adlı enerjik şarkısıyla yarışmanın favorileri arasında gösteriliyor. Peki KAJ kimdir?

KAJ, Finlandiya’nın Vörå kentinde 2009 yılında kurulan ve üyeleri Kevin Holmström, Axel Åhman ile Jakob Norrgård’dan oluşan bir müzik grubudur. İsveç’i temsil etmelerine rağmen kökenleri Finlandiya’ya dayanan grup, hem Finlandiya hem İsveç kültürlerini müziklerinde başarıyla harmanlıyor.

“Bara Bada Bastu” şarkısı ve Eurovision’daki önemi

KAJ’ın 2025 Eurovision şarkısı “Bara Bada Bastu” (Türkçesi: “Sadece Sauna Yap”) 1998’den beri yarışmada yer alan ilk İsveççe şarkı olma özelliği taşıyor. Nordik folk melodileri ve modern popun birleştiği şarkı, teatral performansıyla da dikkat çekiyor.

KAJ’ın Eurovision yolculuğu ve başarı şansı

İsveç’te düzenlenen Melodifestivalen 2025’te büyük beğeni toplayan KAJ, yarışmayı kazanarak İsveç’in Eurovision’daki temsilcisi oldu. Bahis şirketlerine göre ise KAJ’ın yarışmayı kazanma şansı yüzde 37 ile en yüksek orana sahip.

Bara Bada Bastu şarkısı - Türkçe çeviri

E tabii!

Saat ilerliyor, artık vakit tamam

Yakında tüm sıkıntılarınız bertaraf olacak

İyi bir çare beden ve ruh için

Ağaç işçiliğinden oluşan paneller

Oh eh-oh eh-oh

Odunlarımız harika bir şekilde ısıtıyor

Oh eh-oh eh-oh

Bayan Arja Saijonmaa ile tango yapmak gibi

Bir, iki, üç

Sauna!

Sadece saunaya gireceğiz artık

Buharı açıverin ve bugün tüm stresinizi atıverin

Ey sauna biraderleri, parlayan bizleriz

100 dereceye varalım, aynen

Saunaya girelim ve keyfini çıkaralım

O kadar sıcak ki sürekli terleyelim

Oh oh, oh oh, oh oh

Saunaya gir artık, hadi

Sauna!

Sauna!

Evet, aynen evet

Üzerine biraz su ekleyiverin, buharlaşma devam etsin

Tik tik tak, ne kadar dayanabilirsin?

90 dereceye vardık, biraz daha dışınızı sıkıverin

Kahretsin, gerekirse kalöriferleri de açıverin

Oh eh-oh eh-oh

Sıcak ter sıçrıyor, aynen aynen

Oh eh-oh eh-oh

Bir, iki, üç

Sauna!

Sadece saunaya gireceğiz artık

Buharı açıverin ve bugün tüm stresinizi atıverin

Ey sauna biraderleri, parlayan bizleriz

100 dereceye varalım, aynen

Saunaya girelim ve keyfini çıkaralım

O kadar sıcak ki sürekli terleyelim

Oh oh, oh oh, oh oh

Saunaya gir artık, hadi

Sauna!

Sadece saunaya gir artık, sadece saunaya gir artık

Sadece gir, sadece gir, sadece gir saunaya artık

Sadece saunaya gir artık, sadece saunaya gir artık

Sadece gir, sadece gir, sadece gir saunaya artık

(Üstünü örtme)

Sadece saunaya gir artık, sadece saunaya gir artık

Sadece gir, sadece gir, sadece gir saunaya artık

Sadece saunaya gir artık, sadece saunaya gir artık

Sadece gir, sadece gir, sadece gir saunaya artık

Sadece saunaya gireceğiz artık

Buharı açıverin ve bugün tüm stresinizi atıverin

Ey sauna biraderleri, parlayan bizleriz

100 dereceye varalım, aynen

Saunaya girelim ve keyfini çıkaralım

O kadar sıcak ki sürekli terleyelim

Oh oh, oh oh, oh oh

Saunaya gir artık, hadi

Sauna!

Sadece saunaya gir artık, sadece saunaya gir artık

Sadece gir, sadece gir, sadece gir saunaya artık

Sadece saunaya gir artık, sadece saunaya gir artık

Sadece gir, sadece gir, sadece gir saunaya artık

Sauna!

KAJ’ın üyeleri ve isimlerinin kökeni

Grubun adı, üyelerin ilk isimlerinin baş harflerinden geliyor: Kevin, Axel ve Jakob.