Filiz Akın'dan üzen haber!
Yeşilçam'ın usta ismi, sevilen oyuncu Filiz Akın uzun süredir boğuştuğu sağlık sorunları nedeniyle, dün gece Sağlık Bakanlığı’na ait bir ambulans uçakla Bodrum'dan İstanbul'a sevk edildi.
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Uzun süredir başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklar nedeniyle zor zamanlar geçiren oyuncu Filiz Akın, bir süredir tedavisine Bodrum'da devam ediyordu.
Dün gece acil müdahale gerektiren sağlık sorunu yaşaması nedeniyle sanatçı, Sağlık Bakanlığı’nın ambulans uçağıyla İstanbul'a getirildi. Tedavisine İstanbul'da devam edilmesine karar verilen Filiz Akın'ın son sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.