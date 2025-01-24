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Frida Kahlo’nun günlüklerinde içsel bir yolculuk

Frida Kahlo’nun Günlükleri sergisi, fiziksel ve dijital sanatın birleştirilmesiyle oluşturulan ‘’phygital’’ konseptiyle, Kahlo’nun içsel dünyasına, sanatsal yolculuğuna derin bir bakış açısı sunuyor.

Dünya Gazetesi
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Günay DEMİRBAĞ

Geçtiğimiz yıl İstanbul ve Antalya’da sergile­nen Frida Kahlo’nun Günlükleri, gördüğü büyük il­gi nedeniyle bir kez daha sa­natseverlerle buluşuyor. Kül­tür ve Turizm Bakanlığı tara­fından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsa­mında ilk kez Türkiye’ye ge­len sergiyi, iki ay gibi kısa bir sürede 75 bin ziyaretçi gez­di. Yoğun istek üzerine 23 Ocak’ta Atatürk Kültür Mer­kezi’nde yeniden kapılarını sanatseverler için açtı.

Kahlo'nun sanat tarihinde özel bir yeri bulunuyor

Sanat dünyasının iko­nik isimlerinden Frida Kah­lo’nun kişisel günlüklerinden ilham alınarak hazırlanan sergi, dünyada bu format­ta düzenlenen ilk sergi olma özelliği taşıyor. Kahlo’nun özgün otoportreleri, yaşadı­ğı acılar, cesareti ve sanatın­daki derin tutkularını gözler önüne seren phygital (fiziksel ve dijital birleşimi) olan ser­gi, ziyaretçilerin sanatçının iç dünyasını daha iyi anlayabil­melerini sağlıyor.

Yirminci yüzyılın en önem­li kadın sanatçılarından bi­ri olarak kabul edilen Frida Kahlo, sadece eserleriyle de­ğil, sıra dışı yaşamı, aşkları ve acılar karşısındaki inatçı duruşuyla da sanat tarihinde özel bir yer edindi. Sanatçı­nın yaşadığı duygusal ve fizik­sel acıları, sanatına yansıyan anlatımlarla bir araya getire­rek izleyicilere sunulan sergi hakkında Proje Yönetmenleri Cengiz Ayyıldız ve Koray Öz­demir ile bir sohbet gerçek­leştirdik.

Frida Kahlo’nun Gün­lükleri sergisi fikri nasıl ortaya çıktığından bahse­der misiniz?

Cengiz Ayyıldız: Fri­da Kahlo hiç tartışmasız yir­minci yüz yılın en önemli res­samlarından biri. 18 yaşında geçirdiği korkunç kaza son­rası çektiği fiziksel acılar kar­şısındaki cesareti, inatçı ya­şama sevinci, farklı ve özgün olma konusundaki ısrarı, öz­gün otoportreleri, ünlü duvar ressamı Diego Rivera’yla fır­tınalı evliliği…

Sergi fikri Fri­da Kahlo’nun sadece sanatçı kimliğinin ötesine geçerek, içsel yolculuğuna daha ön­ce hiç sunulmamış bir pers­pektiften ışık tutma ve kişisel yolculuklarını daha derin bir şekilde keşfetme arzusuyla doğdu. Frida’nın Günlükleri, onun sanatının ve yaşantısı­nın gizli kalmış duygusal de­rinliklerini açığa çıkarmamı­za yardımcı olurken, kişisel mücadeleleri ve zaferlerine de bir pencere açıyor.

Ama­cımız yenilikçi ve dijital sa­natla harmanlanmış bu ser­giyle ölümünden 70 yıl son­ra bile ikonik bir figür olarak ışıldayan Frida Kahlo evreni­ne dokunmak ve dünya çapın­da yankı uyandırmak. Sergi­nin global yankısı olacağına eminiz; Frida’nın hikâyesi ev­rensel ve insan ruhuna dair de evrensel duygulara hitap edi­yor. Bu proje, sanatın kültür­ler arası köprüler kurma gü­cünü bir kez daha gözler önü­ne serecek.

Serginin phygital (fizik­sel ve dijital birleşimi) ol­ması sanatseverlere nasıl bir deneyim sunuyor ve ge­leneksel sergilere kıyasla nasıl farklılıklar içeriyor?

Koray Özdemir: “Phygi­tal” kavramı, fiziksel ve diji­tal sanatın dengeli bir uyum içinde sunulmasını ifade edi­yor. Frida’nın tablolarındaki derin duygusal katmanları, dijital teknolojilerle pekişti­rerek ziyaretçilerin daha de­rin bir deneyim yaşamaları­nı sağlamak istedik. Fiziksel alanlarında, Frida’nın gün­lük yazılarına ve yaşantısın­da öne çıkan temel unsurla­rın yansımalarına yer verilir­ken, dijital enstalasyonlar ve yapay zekâ destekli projeksi­yonlar, bu çalışmaların duy­gusal yankısını güçlendiriyor. Bu iki dünya bir araya geldi­ğinde ziyaretçiler, Frida’nın içsel yolculuğuna daha yakın­dan tanıklık edebilecek.

Günümüzde yaşasaydı nasıl görüneceği yansıtıldı

Yapay zeka destekli inte­raktif deneyimler sergide nasıl kullanılıyor?

Cengiz Ayyıldız: Serginin en dikkat çekici unsurların­dan biri, yapay zekâ destekli dijital enstalasyonlar. Özellik­le, Frida’nın günümüzde yaşa­saydı nasıl görüneceğine da­ir oluşturduğumuz dijital si­mülasyon büyük ilgi görecek. Ayrıca, Frida’nın günlüklerin­den esinlenerek oluşturduğu­muz “dev dijital günlük” ziya­retçilerin onun duygusal dün­yasına daha yakından tanıklık etmesini sağlayacak. Her bö­lüm, Frida’nın yaşamına dair bir kesit sunuyor ve ziyaretçi­ler bu bölümler arasında ade­ta Frida’nın içsel yolculuğuna eşlik ediyor.

Frida Kahlo’nun iç dün­yasını ve sanatsal yolculu­ğunu yansıtabilmek için sergiye hangi özel ögeler dahil edildi?

Koray Özdemir: Frida’nın dünyası, disiplinler arası bir yaklaşımla sergileniyor. Di­jital medya sanatçılarından yapay zekâ uzmanlarına, mi­marlardan enstalasyon ta­sarımcılarına kadar birçok farklı alandan sanatçıyı bir araya getirdik. Bu etkileşim, Frida’nın hayatını ve sanatını çok boyutlu bir şekilde yansı­tıyor. Her sanatçı, Frida’nın iç dünyasını kendi disiplini aracılığıyla yeniden yorum­layarak, izleyicilere çok yönlü bir deneyim sunuyor. Bu di­siplinlerin uyumu, Frida’nın sanatsal vizyonunu daha da derinleştiriyor.

Frida Kahlo’nun sana­tını günümüz izleyicisiyle buluşturmak neden önem­li?

Cengiz Ayyıldız: Frida Kahlo, yaşadığı tüm zorluk­lara rağmen sanatıyla hayat­ta kalmayı başarmış bir figür. Onun içsel dünyasını Türki­ye’de sanatseverlerle buluş­turmak, hem Frida’nın sana­tıyla kurduğu derin bağa say­gı duruşu niteliğinde hem de izleyicilere ilham verecek bir deneyim. Bu sergi, yalnızca bir sanat etkinliği değil, aynı zamanda Frida’nın yaşam gü­cünün ve sanatsal direncinin bir kutlamasıdır.