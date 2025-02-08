Gastronomi sektöründe 'çeşitlilik' öne çıkıyor

Zühre KURT

Kültürel çeşitlilik ve teknolojik yeniliklerden etkilenen gastronomi ve ağırlama sektörü, misafirlerin beklenti ve deneyim arayışlarına göre şekilleniyor. Sektör, farklı kültürel anlayışlar, gelenekler, ekonomik yapılar ve teknolojik gelişmelerle şekilleniyor. Bu nedenle gastronomi turizmi daha çok gündeme geliyor.

Gastronomi turizminin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Sözen Organizasyon tarafından düzenlenen FSUMMIT 2025, ulusal ve uluslararası sektörün oyuncularını ağırladı. “Diversity in Hospitality” (Turizm ve Gastronomi Sektöründe Çeşitlilik) temasıyla gerçekleşen etkinliğin açılışında konuşan Sözen Group CEO’su ve FSUMMIT kurucusu Gökmen Sözen, bu organizasyonu beşinci kez gerçekleştirmekten duyduğu mutluluktan bahsederken sözlerine şöyle devam etti: “Ulusal ve uluslararası düzeyde sektörü bir çatı altında buluşturuyoruz. Gastronomi turizminin geleceğini şekillendirmek ve ülkemizi bu alanda cazibe merkezi olarak konumlandırmak için düzenlediğimiz bu zirve, aynı zamanda oldukça önemli bir platform.

Bu yılki zirvemizin teması ‘Turizm ve Gastronomi Sektöründe Çeşitlilik’. Bu temayla ve sektörün önde gelen isimleriyle gerçekleştireceğimiz panellerle; farklı kültürlerin, yenilikçi teknolojilerin ve değişen misafir beklentilerinin sektöre nasıl şekil verdiğini keşfedeceğiz” dedi. Antalya Valisi Hulusi Şahin, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, geçen yıl hem turist sayısı hem turizm gelirlerinde gurur verici sonuçlara ulaşıldığını belirtti. Turizmin ülke ekonomisinde önemli bir pay oluşturduğunu ve bu payda Antalya’nın da ciddi katkısı bulunduğunu ifade eden Şahin sözlerine şöyle devam etti: “Turizm sektörü oldukça yoğun rekabetin yaşandığı bir alan. Bu yüzden hiçbir şekilde tökezlemeden ilerlemeli, güçlü yönlerinizi ön plana çıkarmalıyız. Türkiye’nin güçlü yönlerinden biri de gastronomi. Zengin mutfak kültürümüzün en iyi şekilde değerlendirilmesi büyük önem taşıyor. Turizmde ise her aşama birbirine bağlı bir zincirin halkalarını oluşturuyor ve bu halkalardan birinde bile kırılma olmamalıdır.”

Turizm sektörünün, ekonomi dışında farklı kültürlerin bir arada olmasına sağladığı katkıyı vurgulayan Sözen, gastronomi turizminin bir ülke mutfağını tanıtmakla kalmayıp, o ülkenin geleneklerini ve yaşam biçimlerini de yansıtarak eşsiz bir lezzet deneyimi sunduğunu belirtti: “Bu yılki zirvemizin temasıyla; sektördeki kültürel farklılıkların rolünü, teknolojinin sektördeki yerini ve yenilikleri, misafir beklentilerindeki çeşitliliği, sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamaları ele alacağız. Paneller ve söyleşilerde, sektörün önde gelen profesyonelleri, yatırımcıları ve uzmanları katılımcılara sektördeki yenilikçi yaklaşımlar ve geleceğe dair öngörülerini sunacaklar.” dedi. V. Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi FSUMMIT, 01 – 02 Şubat 2025 tarihlerinde Antalya’da NEST Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

Gastronomi ve ağırlama sektöründe yenilikler

“Gastronomi Turizminin Destinasyon Markalaşmasındaki Yeri & Ekonomik Potansiyeli” başlıklı günün ilk paneli Türk Mutfağı Araştırmacısı & Şef Vedat Başaran’ın moderatörlüğünde, ETÜDER Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şahinöz, AKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kaan Kaşif Kavaloğlu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Turizm Danışmanı Sayın Osman Ayık’ın katılımlarıyla gerçekleşti. İlk günün devamında öne çıkan sektör temaları doğrultusunda; ağırlama sektörü, yatırım fırsatları, marka yaratımı, büyüme stratejileri, pazar dinamikleri ve yenilikçi iş modelleri üzerine çeşitli paneller gerçekleşti.

“Hikâyesi Olan Markalar Yaratmak” başlıklı oturumda konuşma yapan BigChefs Kurucusu Gamze Cizreli, geçmişten bugüne oluşturduğu ve lezzet severlerin vazgeçilmezi haline gelen mekânların yaratım sürecini paylaştı. Gün boyunca gerçekleştirilen panellerde otellerin global başarıları, şef markalaşması, restoran mutfaklarında çeşitlilik ve inovasyon, sürdürülebilirlik, yerel malzeme kullanımı, yeni nesil teknolojiler ve finansal stratejiler gibi önemli konulara yer verildi. Bunun yanı sıra, Japon ve Avrupa mutfaklarını birleştirerek unutulmaz lezzetler yaratan Michelin yıldızlı ve Gault & Millau Ödüllü şef Yoshizumi Nagaya, Japon misafirperverliği Omotenashi anlayışının yerel toplumlarla nasıl entegre edileceğini anlattı. Kıbrıs otel endüstrisi, kahve markaları, balık restoranlarında menü yenilikleri ve turizm çeşitliliği gibi özel alanlara da odaklanılan FSUMMIT’de Bodrum’un Ege Mutfağına Katkıları & Yerel Ürünlerin Modern Yorumlanması, Uzak Doğu Lezzetlerinin Türk Gastronomisine Uyarlanması gibi konular ele alındı.