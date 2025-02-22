Gastronomi ve kültür Kıbrıs’ta buluştu

Başak Nur GÖKÇAM – KIBRIS

Akdeniz mutfağının zenginliğini, geleneksel tatlarla modern dokunuşları bir araya getirerek farklı bir gastronomi deneyimi sunan ‘Şeflerin Düeti’ etkinliğinin dördüncü buluşması, Kıbrıs'taki Elexus Hotel'de gerçekleşti. Elexus Hotel Executive Şef Veli Bayraktar ve Şef Murat Bozok'un öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte, gastronomi meraklılarının damak zevkine hitap eden bir lezzet yolculuğu sunuldu.

Etkinliğe ilişkin konuşan Elexus Hotel Executive Şef Veli Bayraktar, “Akdeniz mutfağı, tarih boyunca farklı kültürlerin bir araya gelmesiyle büyüyen ve gelişen bir sentezdir. Bu etkinlikte, Akdeniz mutfağının tarihsel köklerini modern gastronomiyle birleştirerek katılımcılara eşsiz bir deneyim sunduk. Akdeniz’in en önemli adalarından olan Kıbrıs, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış ve bu medeniyetlerin mutfak mirasını barındıran özel bir coğrafyadır. Etkinlik boyunca sunduğumuz yemekler sadece birer tat değil, aynı zamanda bu kültürel çeşitliliğin birer temsilcisidir. Misafirlerimize, her bir yemeğin kökenini ve gastronomik evrimini aktararak, mutfağın birleştirici gücünü göstermek istedik. Modern pişirme teknikleriyle geleneksel tatları harmanlayarak, gastronominin sadece bir beslenme biçimi olmadığını, aynı zamanda bir sanat olduğunu vurgulamayı amaçladık" dedi.

Şef Murat Bozok ise, "Şeflerin Düeti, sadece yemeklerin değil, aynı zamanda kültürel mirasın paylaşıldığı, birleştirici bir gastronomi platformudur. Akdeniz’in zenginliklerini yansıtan bu büyük buluşma, bizler için de unutulmaz bir deneyim oldu" diye konuştu.

Etkinliğin sadece yemek deneyimiyle sınırlı kalmadığı bu buluşma, aynı zamanda Kıbrıs'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini de katılımcılara sundu. Mağusa’da yer alan tarihi Othello Kalesi’ne düzenlenen özel bir ziyaret ile adanın tarihine yolculuk yapılırken, Akdeniz mutfağı kültürü üzerine anekdotlar paylaşıldı.

Ödüllü sürdürülebilir bardak tasarımı

Şeflerin Düeti etkinliği kapsamında gerçekleşen Miksoloji Workshop’ında Miksolog Mustafa Dündar eşliğinde iki farklı kokteyl hazırlandı. İkinci kokteylde kullanılan ve patenti Mustafa Dündar’da bulunan sürdürülebilir bardak, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Yenilebilir olma özelliğine sahip olan sürdürülebilir bardak ile ödül aldığının bilgisini paylaşan Dündar, “Bu bardak aynı zamanda bir kolajen deposu. Üzerine uzun süre çalıştım ve sürdürülebilirlik ödülü almaktan gurur duyuyorum” dedi.