Gece müzeciliği başlıyor: 27 noktada müzeler artık geceleri de açık

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında uygulanacak “Gece Müzeciliği” ile Türkiye’nin dört bir yanındaki müze ve ören yerleri yaz gecelerinde de ziyaretçilere açık olacak.

İstanbul’dan Adıyaman’a, İzmir’den Şanlıurfa’ya kadar uzanan 27 farklı noktada kültürel miras, uygulama kapsamında gece saatlerinde ışıklandırmalar eşliğinde gezilebilecek.

Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, Galata Kulesi, Efes Ören Yeri, Patara, Nemrut, Zelve-Paşabağları, Zeugma Mozaik Müzesi gibi yerler bu yaz hem tarih tutkunlarına hem de gece gezginlerine kapılarını açacak.

Ziyaret saatleri farklılık gösteriyor

Gece Müzecliği kapsamında ziyarete açık olacak tarihî mekânlardaki ziyaret saatleri ise farklılık gösteriyor.

Bazı müzeler saat 21.00'e kadar açık kalırken Efes Ören Yeri gibi önemli destinasyonlarda ziyaretler 23.00’e kadar sürecek.

Adıyaman’daki Nemrut Ören Yeri ise gün doğumunu izlemek isteyen ziyaretçileri sabah 04.00’te ağırlamaya başlayacak.

İşte görülmesi gereken tarihi mekanlar....

İSTANBUL

* Arkeoloji Müzeleri - 22.00 (Kapalı Bölümler Hariç)



* Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi - 22.00



* Türk ve İslam Eserleri Müzesi - 22.00



* Galata Kulesi - 23.00

ANKARA



* Anadolu Medeniyetleri Müzesi - 21.00



* Etnografya Müzesi - 21.00





SAMSUN



* Samsun Müzesi - 22.00

ERZURUM



* Erzurum Müzesi - 21.00





ADIYAMAN



* Nemrut Ören Yeri - 04.00-09.00



GAZİANTEP



* Zeugma Mozaik Müzesi - 21.00

ŞANLIURFA



* Şanlıurfa Müzesi - 21.00



* Haleplibahçe Mozaik Müzesi - 21.00

NEVŞEHİR



* Zelve-Paşa Bağları Ören Yeri - 21.00



* Derinkuyu Yeraltı Şehri - 21.00



* Kaymaklı Yeraltı Şehri - 21.00



* Özkonak Yeraltı Şehri - 21.00

ANTALYA



* Antalya Müzesi - 22.00



* Alanya Müzesi - 22.00



* Aspendos Ören Yeri - 22.00



* Patara Ören Yeri - 22.00



* Side Ören Yeri - 22.00



* Nekropol Müzesi - 22.00

DENİZLİ



* Hierapolis Ören Yeri - 23.00



AYDIN



* Didim Ören Yeri - 21.00





İZMİR



* Müze İzmir Kültür Sanat Fabrikası - 21.00



* Efes Ören Yeri - 23.00 (Çarşamba - Perşembe - Cuma - Cumartesi)

MUĞLA



* Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi - 22.00