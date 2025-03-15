Geleneksel lezzetler, şeflerin yorumuyla yeniden hayat buldu

Zühre KURT

Geçmişi 12 bin yıl öncesine dayanan Şanlıurfa, geçmişi ve geleneksel lezzetleriyle öne çıkıyor. 17. yüzyılda inşa edilen şehir surlarının içerisinde yer alan Samsat Han, zamanında bölgeye gelen kervanların Samsat kapısından girişteki ilk durakları olmuş. 2015’te restore edilerek Urfa geleneksel lezzetlerinin üst düzeyde sunulduğu bu tarihi han bugün Cevahir Han olarak hizmet veriyor. Mutfak kültürünü ve medeniyetini yaşatmayı ve uluslararası boyutta tanıtmayı kendine ilke edinen Cevahir Han’da ülkemizin önde gelen şefleri Cüneyt Asan, Hazer Amani, Doğa Çitçi, Yaren çarpar ve Yalçın İnam mutfağa girerek Şanlıurfa’nın yöresel ürünlerinden aldıkları ilhamla kendi tabaklarını oluşturdular.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Cevahir Han Yönetim Kurulu Başkanı Cevahir Asuman Yazmacı, ‘Gelenekten Geleceğe Şeflerin Yorumuyla Miras Tabaklar’ projesinin köklü geçmişiyle dünyanın en eski mutfak kültürüne de sahip olan Şanlıurfa’nın tanıtımında önemli rol oynadığını belirterek, yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerle, birbirinden değerli şeflerin ilk kez hazırladığı özel tabakların, geleceğe bırakılacak miras niteliğinde olduğunu vurguladı.

Milletvekili Yazmacı şöyle devam eti: “Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen projenin sürdürebilir olması şehrimiz için önemli. Bunu geleneksel hale getirmek, hatta Türkiye geneline yaygınlaştırmak ekibimizin hedefleri arasında. Şanlıurfa tarihi dokusuyla iç içe geçmiş, mistik atmosferi ve mutfağı ile ön plana çıkmaya devam edecek.”

Şef Doğa Çitçi’nin Damak Hoşluğu olarak hazırladığı İsotlu Omaç’la başlayan menüde, Yalçın İnam Patlıcan Söğürme Bostanası, Hazer Amani Kuzu Tandırlı Ekmek Aşı, Cüneyt Asan ve Doğa Çitçi’nin birlikte oluşturdukları Firik Kebabı ve Yaren Çarpar’ın Bi Nevi Şıllık tatlısı Bonna’nın antik dönem mozaiklerinden esinlenerek tasarlanmış, Mezopotamya serisine ait tabaklarla sunuldu. Geleneksel dokuları yansıtan özel tasarımlar, “Miras Tabaklar” ile bütünleşerek misafirlere farklı bir deneyim yaşatıldı.

“Türkiye geneline yaygınlaşmak hedefimiz”

“Bizleri kırmayarak şehrimize gelen şeflerimizin, isotun derin aroması, Firikin isli lezzeti, Urfa peynirinin karakteristik dokusu, keme mantarının topraksı notaları ve Urfa fıstığının özgün tadıyla şekillendirdiği tabaklar, bölgemizin zengin mutfak kültürünü yansıtıyor” diyen Cevahir Han işletmecisi Ceren Odabaşı ise, yöresel ürünlerin, kültürel mirasın yarınlara taşınmasındaki önemli rolüne, bölgelerin ekonomik kalkınmasına ve gastronomi turizmi açısından kazandırdıklarına dikkat çekti. Odabaşı: “Menümüz, Urfa’nın coğrafi işaretli ürünlerinden alınan ilhamla, geleneksel tatların modern yorumlarını sunan özel bir seçki olarak hazırlandı. Miras tabaklar, zengin mutfak kültürümüzü yansıtırken, yenilikçi dokunuşlarla farklı bir hikayeyi işaret ediyor. Amacımız, geçmişten ilham alan, geleceğe taşınan lezzetler” dedi.