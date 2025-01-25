Genç sanatçıların buluştuğu 'OrtakKat' sergileri başlıyor

Artists&Collectors bünyesinde yer alan “Emerging Artists” oluşumundaki sanatçıların çalışmalarını bir araya getiren “OrtakKat” sergilerinin ilki, “Pay, Payda ve Küme” temasıyla sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Ahmet H. Başsöz, Bilal Can Kara ve Esra Mengülerek’in bir yıl boyunca sürdürdükleri bağımsız sanatsal arayışların birleşiminden oluşan sergide sanatçılar, bireysel deneyimleri ve toplumsal bağlamları bir araya getirerek izleyiciyi düşünsel bir yolculuğa davet ediyor. Sergide yer alan 28 eser, bu iki düzeydeki etkileşimi keşfeden bir anlatı sunuyor ve izleyiciyi olaylara hem kişisel hem de toplumsal bir bakış açısıyla yaklaşmaya teşvik ediyor.

Serginin en güçlü unsurlarından biri, sanatçılar arasında farkında olmadan paylaşılan mavi renk olarak karşımıza çıkıyor. Mavi, bireysel yaratıcılıkla toplumsal bağlamı birleştiren bir köprü işlevi görerek izleyiciyle daha derin bir bağ kurma fırsatı sunuyor. Bu sergi, aynı zamanda genç sanatçılar ve izleyici için bir diyalog alanı yaratmayı amaçlıyor. Koleksiyon yapmayı hem bireysel bir tercih hem de toplumsal bir katkı olarak sunan sergi, izleyiciyi yaratıcı sürece dahil ederek sanatı sadece izlemek değil, ona katılmak için bir fırsat olarak da öne çıkarıyor.

OrtakKat’ta ilk sergi: Pay, Payda, Küme

"Pay, Payda, Küme" teması, sanatsal ifadeyi bir araya gelmenin, paylaşmanın ve ortak bir vizyon oluşturmanın metaforu olarak ele alıyor. Farklı disiplinlerde üretilmiş eserler, izleyicilere zengin bir görsel deneyim sunarken, sanatın birleştirici gücünü kutlamayı amaçlıyor. Sanatseverler, 28 Ocak’tan itibaren Artists&Collectors Atölyesi'nde sergilenecek olan bu çalışmaları görme fırsatını yakalayacak.

Pay, payda, küme kavramları, serginin temelinde birey ve topluluk arasındaki ilişkiyi sorgulayan bir yaklaşımı temsil ediyor. Pay, sanatçının bireysel ifadesini ve estetik arayışını yansıtırken, payda bu bireysel üretimlerin bir araya geldiği ortak bir bağlamı ifade ediyor. Küme ise, bu bireysel üretimlerin ve ortak bağlamların bir bütün olarak nasıl anlam kazandığını ortaya koyuyor. Bu bağlamda sergi, bireysel ve toplumsal anlatıların birbirine dokunduğu bir zemin yaratırken, her bir eserin hem bağımsız hem de bir bütünün parçası olarak okunabileceği çok katmanlı bir alan inşa ediyor. Pay, payda, küme kavramları; izleyiciyi bu ilişkiler üzerine düşünmeye, bireysel özgünlük ile ortaklık arasındaki dengeyi keşfetmeye davet ediyor. OrtakKat sergilerinin ilki “Pay, Payda, Küme” teması ile 11 Şubat 2025 tarihine kadar Artists&Collectors Atölyesi'nde ziyaret edilebilir.