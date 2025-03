Gene Hackman ile eşinin ölümüne dair yeni gelişme!

Takip Et

Amerikalı aktör Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa, New Mexico'daki evlerinde 27 Şubat'ta ölü bulunmuştu. Çiftin ölümünü araştıran görevliler, iki ismin bir hafta arayla yaşamlarını yitirdiklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Vefatların sebebi virüs ve kalp hastalığı

The New York Times'ın haberine göre, çiftin ölümünü araştıran sağlık yetkilisi Heather Jarrell, otopsi sonucu "hantavirüs" nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen Arakawa'nın 11 Şubat'tan sonra herhangi bir hareketliliğine rastlanmadığını, o gün öldüğünü düşündüklerini belirtti.

Öte yandan, ileri seviye Alzheimer hastası Hackman'ın, eşinden bir hafta sonra, 18 Şubat'ta kalp hastalığına bağlı nedenlerle hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Çiftin cansız bedenlerinin farklı odalarda bulunduğunu dile getiren Jarrell, bir haftalık süre zarfında Hackman'ın eşinin öldüğünü idrak edememiş olduğu görüşünde...

Oscar ödüllü oyuncu...

Amerikalı aktör Gene Hackman, 1971 yapımı "The French Connection" filmindeki rolüyle "En İyi Erkek Oyuncu Oscarı"nı almıştı. Hackman'ın rol aldığı 100'den fazla film arasında John Grisham'ın 1996 tarihli romanının uyarlaması Runaway Jury, Francis Ford Coppola imzalı The Conversation, Wes Anderson'ın yönettiği The Royal Tenenbaums gibi yapımlar bulunuyor.