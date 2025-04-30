Gizemli afişler İstanbul'u sarmıştı: Gerçek ortaya çıktı!

İstanbul'da sokaklarında son günlerde sıkça rastlanan "Duygu ve Mert’e ne oldu?" isimli kayıp ilanlarının sırrı çözüldü.

Afişlerin "Dehşet Ekranı: Habis Ruh" isimli film için asıldığı ortaya çıktı.

İlanlar sosyal medyada hızla yayılırken; kimileri bunun şaka olduğunu düşünmüş, kimileri gerçekliğini sorgulamıştı.

Film, 16 Mayıs'ta vizyona girecek

Afişiyle dikkatleri üzerine çeken Dehşet Ekranı: Habis Ruh isimli filmin başrollerinde Ezel Çağlayan, Sonad Ay ve Oğuz Kaan Işık yer aldı. Filmin senaryosunu ve yönetmenliğini ise Taylan Işıklar üstlendi.

Oyuncu kadrosunda ayrıca Meral Uzun, Rüzgar Göral, Arda Bulat ve Ada Naz Ergül gibi isimler yer aldı.

Filmin görüntü yönetmenliğini Burak Kum yaparken, görsel tasarımını ise Rüya Uzun üstlendi.

Film, 16 Mayıs 2025 tarihinde vizyona girecek.