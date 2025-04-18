Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi’ni 6 milyon kişi gezdi

Tu­rizm Bakanlığı, Dışiş­leri Bakanlığı, Türki­ye’nin Roma Büyükelçiliği, Büyükelçilik Kültür ve Tanıt­ma Müşavirliği ile İtalya Kül­tür Bakanlığı, Kolezyum ve Roma Forumu Arkeolojik Sa­hası Direktörlüğü ve Türk Ha­va Yolları’nın (THY) katkıla­rıyla 24 Ekim 2024’te açılan sergiyi ziyaret etti.

Sergiyi gezen ve yetkililer­den bilgi alan Ersoy, daha son­ra serginin kapanış törenine katıldı. Kapanış töreninde, Kültür ve Turizm Bakan Yar­dımcısı Gökhan Yazgı, Kolez­yum ve Roma Forumu Arkeo­lojik Sahası Direktörü Alfon­sina Russo, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ül­gen, Türkiye’nin önceki Ro­ma Büyükelçisi Ömer Gücük, Türkiye’nin Vatikan Büyükel­çiliği Geçici Maslahatgüzarı Neslihan Altay’ın da araların­da bulunduğu çok sayıda da­vetli hazır bulundu.

“Tarihi bir buluşma”

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, burada yaptığı konuş­mada, Kolezyum’daki “Gö­beklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi” sergisiyle bir yanda insanlığın yolunu ve yönünü belirleyen yaşam tarzı, inanç ve düşünce tarihine dair kabul edilmiş bilgileri ve fikirleri de­ğiştiren 12 bin yıllık Göbekli­tepe ile dünya tarihindeki sa­yısız değişimin ve dönüşümün merkezinde yer almış Roma İmparatorluğu’nun görkem­li simgesi, yaklaşık 2 bin yıllık Kolezyum’un bir araya geldi­ğini ve bunun tarihi bir buluş­ma olduğunu ifade etti.

Göbeklitepe’yi bütün hikâ­yesiyle açığa çıkarmayı, ko­rumayı ve tüm dünyada tanıt­mayı önemsediklerini akta­ran Ersoy, “şunları kaydetti:

“ ‘Göbeklitepe: Kutsal Bir Ye­rin Gizemi’ sergisi de ‘Taş Te­peler: Büyük Dönüşümün Coğ­rafyası’ projesinin bir ayağıydı. Vizyonumuzu bizimle payla­şan İtalyan makamlarıyla iş­birliğimizin, Türk ve İtalyan bilim insanlarının ortak çalış­masının bir ürünü olan bu ser­ginin gördüğü ilgi, birlikte attı­ğımız adımın ne denli değerli, güçlü ve doğru olduğunu gös­termiştir. Sergimiz 6 milyonu aşkın kişi tarafından ziyaret edilmiş; küresel ölçekte geniş kitlelere ulaşarak Göbeklite­pe’nin tanınırlığını artırmış­tır. Yeni sergilerle insanlığın bu ortak mirasını, dünyanın dört bir yanındaki insanlarla buluş­turmayı sürdüreceğiz.”

Ersoy’dan İtalya’da yeni sergiler açılacağı müjdesi

Türkiye ve İtalya’nın; dün­yanın en görkemli imparator­luklarının varisleri, insanlık medeniyetinin sayısız mirası­nın emanetçisi olarak önemli sorumluluklar omuzladığını dile getiren Ersoy, “Bu sorum­lulukları yerine getirirken, ilişkilerimizi daha da güç­lendirmek adına işbirliğimi­zi sürdürecek ve farklı proje­leri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bunun bir gösterge­si olarak bu yıl haziran ayın­da Kolezyum Arkeolojik Parkı Direktörlüğünün düzenleye­ceği ‘Magna Mater’ sergisinde Türk müzelerinden de eser­lerin yer alacağı haberini ver­mekten mutluluk duyuyo­rum. Yine işbirliğimizin bir nişanesi olarak Roma’da Tro­ya temalı bir sergi açmak üze­re İtalyan makamlarıyla çalış­malara başladığımızı mem­nuniyetle belirtmek isterim. Bu proje aracılığıyla Roma ile Troya arasındaki binlerce yıl­lık tarihi bağı bir kez daha güç­lü bir şekilde ortaya koymuş olacağız.” ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında dostluğu pekiştirdi

Kolezyum ve Roma Foru­mu Arkeolojik Sahası Direk­törü Alfonsina Russo da bu sergiyle tarihin sıfır nokta­sı Göbeklitepe ile tarihin en ikonik yapılarından Kolez­yum’u bir araya getirdiklerini dolayısıyla iki ülke arasında­ki dostluğu pekiştirdiklerini dile getirdi. Russo, “Bu sergi­nin gerçekleştirilmesi hem ülkelerimiz hem de İtalya ve Türkiye halkı arasında hem iki ülke arasında dostluğun nişanesi olmuştur. Eminim ki bu işbirliğini en güzel şekil­de sergiledik.” diye konuştu.

“Sherlock Holmes’larımız canla başla çalışıyor”

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, tarihi eserlerin iadesi konusuna açıklama yaptı. Ersoy, başarı elde edebilmek için bir dizi sistemsel değişiklik yaptıklarını dile getirerek, “Öncelikli olarak kaçakçılıkla mücadele dairesini, daire başkanlığı seviyesine getirdik. Bu niye çok önemli? Çünkü o zaman hem burada çalışan personel uzman personel sayısını artırıyorsunuz hem daha yüksek rütbeli personeli istihdam etme şansınız oluyor. Karşı taraftaki muhatabınızla siz de aynı rütbede oluyorsunuz” dedi. İkinci olarak ekiplerinin canla başla çalıştığını ve bu konudaki başarının başka önemli bir sonucu beraberinde getirdiğini anlatan Ersoy, “Ben onlara bizim ‘Sherlock Holmes’larımız diyorum biliyorsunuz. Artık Anadolu kökenli bir hazinenin, kültür varlığının yurt dışına izinsiz çıkarıldığını gören hiçbir koleksiyoner satın almak istemiyor. Bütün koleksiyonerler ve müzeler biliyor ki eğer Anadolu’dan izinsiz çıkarılmış bir kültür varlığını satın alırlarsa ve sergiledikleri andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı bunun farkına varacak, bunu yakalayacak ve bununla ilgili çok kapsamlı bir hukuk çalışması başlatacak ve eninde sonunda bunu geri alacak” şeklinde konuştu.