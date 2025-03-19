Grammy Ödüllü Gipsy Kings, Türkiye'de tekrar konser verecek
Sahnede 30 yılı aşkın süredir Latin müziğinin sevilen temsilcilerinden olan Grammy Ödüllü Gipsy Kings grubu, Andre Reyes öncülüğünde Türkiye'de yeniden turneye çıkacak. Gipsy Kings grubu, Andre Reyes öncülüğünde İzmir, İstanbul, Bursa, Ankara, Antalya ve Samsun'da müzikseverlerle buluşacak.
Topluluk, Piu Entertainment organizasyonuyla İzmir, İstanbul, Bursa, Ankara, Antalya ve Samsun'da müzikseverlerle buluşacak.
Flamenko, rumba, pop ve Latin müziğini ustalıkla harmanlayan Gipsy Kings by Andre Reyes, "Bamboleo", "Djobi Djoba", "Baila Baila" ve "Volare"nin arasında olduğu şarkılarını konserlerde seslendirecek.
Grup, 26 Eylül'de İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda, 27 Eylül'de Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda, 28 Eylül'de İstanbul'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda, 30 Eylül'de Samsun Doğu Park Amfi Tiyatro'da, 1 Ekim'de Ankara ATO Congresium'da ve 3 Ekim'de Antalya Açık Hava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla bir araya gelecek.
Gipsy Kings, kurucularından Tonino Baliardo öncülüğünde de İstanbul ve Eskişehir'de konser verecek.
Gipsy Kings feat Tonino Baliardo, ilk olarak 28 Mayıs'ta Eskişehir'de dinleyicilerinin karşısına çıkacak. Topluluk Eskişehir'in ardından 30 Mayıs'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak.