HBO Max ne zaman yayına başlıyor? HBO Max Standart ve Özel Paket kaç lira?

Dijital yayın platformu BluTV’yi satın alan Warner Bros. Discovery’nin HBO Max platformu 15 Nisan'da yayın hayatına başlayacak.

BluTV kullanıcıların merakla beklediği tarihten önce HBO Max'ın fiyatları resmi sitesinde açıklandı.

HBO Max, 'Standart' ve 'Özel' olmak üzere iki farklı abonelik planı belirledi.

HBO Max paket ücretleri

HBO Max'in Standart Paketi için aylık ücret 229,90 TL, yıllık olarak da 2 bin 299 TL olarak belirlendi. Bu pakette aynı anda 2 cihazda izleme, Full HD görüntü kalitesi ve bazı kısıtlamalar dahil 30 içerik indirme hakkı var.

HBO Max'in Özel Paketi için aylık ücret 299,90 TL, yıllık ücret de 2 bin 999 TL olarak belirlendi. Bu pakette aynı anda 4 cihazda izleme, 4K UHD ve Dolby Atmos desteği, bazı kısıtlamalar dahil 100 içerik indirme hakkı var.

Max, BluTV abonelerini de yeni platformuna taşıyacak. BluTV kullanıcılarının sadece Max uygulamasını cihazlarına indirmeleri yeterli olacak..