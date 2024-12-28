İBB Şehir Tiyatroları ocak ayında 35 oyunu seyirciyle buluşturuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Ocak 2025'te Yaşar Kemal'den Mikhail Bulgakov'a, Henrik Ibsen'den William Shakespeare'e, klasik ve çağdaş yazarların eserlerinin ön planda olduğu bir repertuvar seyirciyle buluşacak.

110. yıl etkinlikleri kapsamında, yeni yılın ilk ayında 35 oyunu tiyatroseverlerin beğenisine sunacak İBB Şehir Tiyatroları, 'Köpek Kalbi', 'Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi', 'Gök Kubbe', 'Yaftalı Tabut', 'Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin', 'Ben Medea Değilim', 'Hayat Der Gülümserim', 'İkinci Perdenin Başı', 'Maviydi Bisikletim', 'Savaş ve Barış', 'Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım', 'Oscar', 'Ağrı Dağı Efsanesi', 'Yenilmez', 'Sivrisinekler', 'Ay, Carmela!', 'Hamlet', 'Tartuffe', 'Bir Halk Düşmanı', 'Godot Geldi', 'İfigenya', 'Çingene Boksör', 'Fosforlu Cevriye', 'Uçurtmanın Kuyruğu', 'Kuğunun Şarkısı', 'Gidiş Dönüş Moskova', 'Cadı Kazanı', 'Çöpsüz Dünya', 'Bir Gece Masalı', 'Masal', 'Rüya', 'Bekçi ile Postacı', 'Karagöz Çiftlik Bekçisi', 'Benim Küçük Yıldızım' ve 'Herkes Sihirbaz Olacak' adlı oyunlar, Şehir Tiyatroları sahnelerinde izlenebilecek.

Hümay Güldağ'ın uyarlayıp yönettiği 'Oteller Kenti'nde, Güldağ'ın yanı sıra oyuncular Hüseyin Köroğlu ve Aslı Şahin rol alıyor. Eserde, piyanist Orçun Tekelioğlu ve solist Berfu Aydoğan da sahnede olacak. Etkinlik 12 Ocak 2025'te Müze Gazhane Meydan Sahne'de izleyenlerle buluşacak.

Emre Koyuncuoğlu'nun uyarlayıp yönettiği 'Ben Nergisten Sorumluydum' etkinliği ise 26 Ocak 2025'te Müze Gazhane Meydan Sahne'de izlenebilecek. Eserde Radife Baltaoğlu, Sevil Akı, Yeşim Koçak, Işıl Zeynep Karaalp, Şirin Asutay, Ebru Üstüntaş ve Elvan Boran rol alıyor.

Şiir sevenlere özel...

İBB Şehir Tiyatroları, 'İstanbul Şiirle Buluşuyor' başlığı altında, şairler ve şiirleri üzerinden oluşturulan yeni bir anlatıyı seyircisine sunacak.