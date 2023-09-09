İBB Şehir Tiyatroları yeni sezon programını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, yeni sezon repertuvarını açıkladı. 16 Eylül’de açılacak yeni tiyatro sezonunda tiyatroseverleri Shakespeare’den Tolstoy’a, Turan Oflazoğlu’ndan Haldun Taner’e klasik yazarların eserlerinin ön planda olduğu zengin bir repertuvar bekliyor. İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever’in yeni sezon oyunlarını ve çalışmalarını paylaştığı basın toplantısına İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Kültür Dairesi Başkanı Tolga Volkan Aslan, Şehir Tiyatroları Müdürü İlyas Ceran, Müdür Yardımcısı Oytun Askeroğlu, Genel Sanat Yönetmeni Yardımcıları Can Başak, Emrah Özertem, Tankut Yıldız’ın yanı sıra birçok sanatçı katıldı.

“Bu Memleket Bizim”

Ayşegül İşsever, Cumhuriyetin 100. yılına saygı olarak sahnelenecek olan “Bu Memleket Bizim” isimli oyunla ilgili olarak şunları söyledi: Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin İstanbul Şehir Tiyatrosu ailesi olarak biliyoruz ki, geçmişlerini bugünün gençlerine, gelecek nesillere, iyi ve doğru anlatamayan toplumlar, sağlıklı bir şekilde ayakta kalamazlar. İşte bizler de böylesine önemli bir zaman diliminde, İstanbul Şehir Tiyatrosu olarak tarihi, kültürel ve sanatsal sorumluluğumuzun da bilinciyle, üzerimize düşen görevi en iyi biçimde yerine getirmek için, “Bu Memleket Bizim” diyerek sezonu açıyoruz. Bizler dün, bugün ve yarın, hangi zorluklarla karşılaşırsak karşılaşalım, “Bu Memleket Bizim” diyecek ve tıpkı ninelerimizin, dedelerimizin yüz yıl önce yaptığı gibi gözümüzü kırpmadan sorumluluk almayı sürdüreceğiz”

500’in üzerinde seyirci

Geçen yıl, toplamda 1535 seans gösterim sonucu, 506 bin seyirci rakamına ulaşıldığını belirten İşsever “Salonlarımız yüzde 90 doluluk oranıyla seyircimizi ağırladı. Açıkladığımız 2 yıllık repertuvarın yüzde 75’ini gerçekleştirdik. Oyunlarımız oyuncularımızın, teknik ekibimizin, idari personelimizin ve diğer çalışanlarımızın tiyatro sanatına olan sevgisi ve kurumumuza olan sorumluluğunun bir göstergesi olarak ödüller aldı. Bir oyuncu olarak samimi bir duyguyla ifade etmek isterim aldığımız en büyük ödül, seyircimizin ilgisi, beğenisi ve isteğidir. Onların alkışı bütün ödüllerin üzerindedir.

Biz bu repertuvarı yaparken ve seyircimizle buluştururken elbette yalnız değildik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailesinin bir parçası olarak, her zaman desteğini yanımızda hissettiğimiz başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun bir sanat kurumuna karşı duyduğu samimi, içtenlikli ve saygılı yaklaşımının da bu başarıda payı büyüktür” diye konuştu.

Hatay Belediyesi’nin Şehir Tiyatroları’yla dayanışması

Şehir Tiyatroları Müdürü İlyas Ceran ise konuşmasında şunları söyledi:“Şehir Tiyatroları dünyanın en eski sanat kurumlarından biri. Sahnelerimizin modernleştirilmesi, konfor alanlarının geliştirilmesi için çabalarımız var. Teknolojik olarak en iyi imkânların kullanılması yönünde elimizden geleni yapıyoruz. Bilet alırken artık geçmişte yaşadığımız sorunları artık yaşamayacağız. Bilet alma yöntemlerimizi geliştireceğiz, belli başlı yerlere kiosklar koyacağız. Hatay Belediyesi’nin Şehir Tiyatroları’yla iyi bir bağ kurduk. Dayanışma içinde olduk. Hem oyuncularıyla, hem fiziksel koşullarının düzeltilmesi ile ilgili çalışmalar yürüttük. İstanbul pilot bir bölge. Anadolu’dan gelen talepleri de karşılamaya çalışıyoruz. Çünkü hep beraber olursak bir şeyleri aşabiliriz.”