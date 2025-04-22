İlyas Salman'a 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçlamasıyla ceza verildi

Ünlü oyunca İlyas Salman Cumhurbaşkanı’na alanen hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı.

Salman 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Ancak bu ceza, sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak 7 bin lira adli para cezasına çevrildi.

Salman'ın beraati talep edildi

Sinema oyuncusu İlyas Salman’ın ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 2.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık İlyas Salman’ın avukatı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı hazır bulundu.

Duruşmada müşteki avukatı, mütalaa doğrultusunda karar verilerek sanık Salman’ın cezalandırılmasını talep etti. Sanık Salman’ın avukatı ise mahkemeden müvekkilinin beraatını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık İlyas Salman’ı "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Bu ceza, sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak 7 bin lira adli para cezasına çevrildi.