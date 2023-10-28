İş Bankası 100. yıla Resim Heykel Müzesi’ni armağan ediyor

Necmi ÇELİK

Türkiye İş Bankası, uzun yıllar Beyoğlu Şubesi olarak hizmet veren, korunması gerekli kültür varlığı tescili bulunan tarihi binasını Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına bir armağan olarak Resim Heykel Müzesine dönüştürdü. Müzikten plastik sanatlara, müzecilikten kültür mirası korunması çalışmalarına pek çok alanda faaliyet gösteren İş Sanat'ın çatısı altında hayata geçirilen müzeyle, Türkiye’nin kültür-sanat rotasına önemli bir kilometre taşı daha eklendi.

Koleksiyonda 3 bine yakın eser bulunuyor

Müzede Türk resim sanatının önde gelen temsilcilerinden Osman Hamdi Bey, Şeker Ahmet Paşa, Hoca Ali Rıza, Hikmet Onat, Şefik Akdik ve İbrahim Çallı'nın da aralarında bulunduğu birçok sanatçının 2.700 civarında eserinin bulunduğu Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu, Türkiye’nin en geniş ve en zengin özel koleksiyonlarından biri olarak biliniyor. Resim Heykel Müzesi'ndeki ilk sergide bu koleksiyondan seçilen 600'e yakın eser yer alıyor. Müzenin kurucu küratörlüğünü mimar, sanat tarihçisi ve yazar Prof. Dr. Gül İrepoğlu üstlendi. Müzenin açılışı dolayısıyla İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali ve Genel Müdür Hakan Aran’ın ev sahipliğinde düzenlenen törene İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın yanı sıra kültür-sanat, iş, siyaset ve medya dünyasından konuklar katıldı.

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali konuşmasında şunları söyledi: “. Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde ulusumuzun verdiği Milli Mücadelenin kazanıldığı ve tam bağımsızlığa kavuştuğumuz, genç Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı tarihin 100. yılındayız. Atatürk’ün tam bağımsızlığa ulaşmak için elzem olduğunu düşündüğü iktisadi bağımsızlığı temin etmek için atılan ilk adımlardan biri olan ve Cumhuriyetin bir yaş küçük kardeşi diye tabir ettiğimiz Türkiye İş Bankası, böyle anlamlı bir dönemde Resim Heykel Müzesini ülkemize armağan ediyor. Kıymetli bir hafızayı, kültür mirasını geleceğe bırakıyor.”

Resim Heykel Müzesinin, Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi ve An- kara Ulus’taki Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesinin ardından Bankanın üçüncü müzesi olduğunu vurgulayan Bali, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her şehrin bir kalbi vardır, İstanbul’un kalbi de İstiklal Caddesi’dir. Tarihi dokusuyla, kültür-sanat faaliyetleriyle şehrin kalbinin attığı yer olan İstiklal Caddesi’nin önemli yapıları arasında bulunan binayı Resim Heykel Müzesi olarak ülkemize armağan etmek, Türkiye’nin kültür-sanat dünyasına yeni soluk getirmek biz İş Bankalılar için gurur verici… Bir banka, bir asır, üç müze…

“Adnan Bali, konuşmasında ‘Neden müzeciliğe bu kadar çok önem veriyoruz’ sorusunu açıklarken “Çünkü bir toplumun ortak geçmişini, tarihini yansıtan kültürel mirası çok iyi korumamız ve gelecek nesillere güvenle aktarmamız, o bilinci geliştirmemiz ve bunu sürdürülebilir bir anlayışla yapmamız önemli” dedi ve sözlerine şöyle devam etti “Hâlbuki bunların her insanın günlük hayatında yeri olabilmeli. Hepimiz sonuçta hayatta bir yolculuk yapıyoruz. Birçok şey öğreniyor, öğrendiklerimizle başka bir estetik konsepte geçebiliyoruz. ”

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ise “Bir Cumhuriyet Kurumu olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında pek çok proje gerçekleştirdik. Hepsi çok anlamlı, hepsi çok değerli ama Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi bu projeler içinde en özeli, en kalıcısı. Ne mutlu bize ki Müzemiz, Cumhuriyetimizle aynı doğum gününü paylaşacak, sergileri, atölyeleri, etkinlikleriyle kültür-sanat dünyamıza önemli katkılar sunacak” diye konuştu.

Cumhuriyetin yaşına yakın bir banka

Vali Davut Gül, açılış töreninde yaptığı konuşmada, İş Bankası’nın neredeyse Cumhuriyet ile yaşıt olduğunu ifade ederek, "Cumhuriyetin yaşadığı iyilikleri de zorlukları da yaşadı. Bu milletten, bu toplumdan kopmadı. İş Bankası’nı bizlere kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere emeği geçen herkesi şükranla anıyoruz. Resim Heykel Müzesi’ni bizlere kazandıran, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.