İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen: İlham verici bir öğrenme merkezi hedefliyoruz

Zühre KURT

Türkiye İş Bankası’nın Ankara Ulus’taki tarihi binasında hizmet veren İktisadi Bağımsızlık Müzesi sanatseverleri, tarih meraklılarını ve öğrencileri ağırlıyor. Müze’nin dördüncü katında Ağustos ayında açılan kütüphanenin içerisinde ise ekonomiden toplum bilimlerine, tarihten edebiyata kadar yaklaşık 6 bin eser yer alıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün okuduğu ve beğendiği kitapların da özenle sergilendiği kütüphane, başkentlilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Kütüphane ve Müze’deki sergiler için İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen ve İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten ev sahipliğinde bir basın ziyareti düzenlendi. Suat Sözen, Müze’nin fikir aşamasından ziyaretçilerle buluşturulduğu güne kadar büyük bir heyecan, özveri ve sabırla yürütülen çalışmalara değinirken, Müzenin kütüphane ile kitapseverlerin, okumaya, araştırmaya meraklı olanlar açısından da yeni bir adres niteliğinde olduğunu söyledi.

Bankanın 100. yılında hizmete açılan Atatürk Kütüphanesi ile bilgiye kolay ve eşit erişim imkânı sağladıklarını ifade eden Sözen, şöyle konuştu: “Kütüphaneye gelenler, buradaki geniş dijital ve basılı kaynak yelpazesinden yararlanabiliyor. Toplumsal ve kültürel gelişim için kitapların, kütüphanelerin, okumanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Olabildiğince çok öğrencinin, akademisyenin, araştırmacının, okurun kütüphanedeki basılı kitaplardan, e-kitaplardan, geniş kitap veri tabanından faydalanmasını istiyoruz. Şimdiye kadar 15 bine yakın öğrenci ve araştırmacıyı ağırladık.”

Suat Sözen, Bankanın birikimini ve deneyimini hem geleceğe aktarmak hem de yeni kuşaklarla paylaşmak üzere 1990’lı yılların sonunda kurum tarihi çalışmalarına başladıklarını hatırlatarak, İktisadi Bağımsızlık Müzesinin bu çalışmaların bir parçası olduğunu belirtti. Müze’nin açıldığı 2019 yılından bu yana yaklaşık 500 bine yakın kişi tarafından ziyaret edildiğini söyleyen Sözen; 75 bine yakın öğrencinin ise müzenin çeşitli atölyelerine ve rehberli turlarına ücretsiz olarak katıldığını vurguladı.

6 bine yakın eser, 45 bin belgelik arşiv içeren veri tabanı

100. yılında kalıcı izler bırakan birçok çalışmaya imza atan İş Bankası’nın 2024’te hayata geçirdiği önemli projelerden biri olan Türkiye İş Bankası Atatürk Kütüphanesi, tarihi binanın dördüncü katında yer alıyor. Kütüphanede, milli mücadele ve Cumhuriyetin kuruluş dönemine dair kitapların yanı sıra iktisat alanındaki kaynaklarla birlikte 6 bine yakın eser bulunuyor. Ortak kullanıma açık bilgisayarlardan ve ücretsiz internet bağlantısı ile kişisel bilgisayarlardan dijital kaynaklara ulaşılabilen kütüphanede; 29 binin üzerinde e-kitap, Türkçe ve yabancı dillerde 7 binin üzerinde süreli yayın, 2 bin 500 akademik dergi ve Osmanlıca yayınların da dâhil olduğu 45 bin belgelik arşiv içeren muhtelif veri tabanı kullanıcılara sunuluyor.

Öğrenciler ve araştırmacılar veri tabanından TÜBİTAK açık arşivine; Resmi Gazete arşivine ve kanunlara; TBMM açık arşivine ve Meclis tutanaklarına; devlet arşivine; Türk Tarih Kurumu (TTK) arşivine; Türk Dil Kurumu (TDK) arşivine; Atatürk ile ilgili ansiklopedilerin olduğu arşive; ayrıca kültürel mirasın korunması, sosyal, beşeri ve diğer bazı bilim dallarındaki kaynaklara ulaşabiliyor. Üyelikle ödünç kitap alınabilen Atatürk Kütüphanesi’nin ihtisas alanına arzu edenler kitap bağışında bulunabiliyor. Kütüphane, pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Kalıcı sergi alanında “iktisadi bağımsızlık” anlatılıyor

Müzede kalıcı sergi alanlarından biri, “iktisadi bağımsızlık” idealini tematik ve kronolojik başlıklarla anlatan bölümden oluşuyor. Müzeye adını veren sergide, ülkenin ekonomik bağımsızlık programı İş Bankası’nın bu amaç doğrultusunda üstlendiği görevler eşliğinde anlatılıyor. Zemin katta yer alan sergi, milli bir bankanın doğuşunu hazırlayan tarihsel süreçlere bağlı olarak İş Bankası’nın kuruluşu, ilk 10 yılında kazandığı ivme, sanayi kollarındaki yatırımları, diğer sektörlerde etkin olan iştirakleri, ilk yurt dışı şubeleri gibi başlıklardan oluşuyor.

İş Bankası'nın bir asırlık yolculuğu

Müzedeki “İstikbalinizin Emniyeti Türkiye’nin Bankasıyla Bir Asır” sergisi, İş Bankası'nın geçmişten günümüze dek sürdürdüğü sosyal sorumluluk projeleriyle başlıyor. “En Büyük Yatırımımız Geleceğe" sloganıyla hayata geçirilen eğitim kurumları iş birlikleri, “Daha Eşitlikçi Bir Dünya" yaratmak adına sürdürülen faaliyetler ve kadın istihdamına verilen önem ile ülkemizde girişimcilik alanının geliştirilmesi için hayata geçirilen ve “Büyük Hayalleri Olan Girişimciler Buraya" başlığı altında toplanan projeler, zengin yazılı ve görsel içeriklerle anlatılıyor.

Serginin “Dünya Bizim Gelecek Bizim" başlıklı bölümünde; İş Bankası'nın sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde ülkemizdeki ormanların ve denizlerin korunması, tarımsal üretimin yüksek teknolojik sistemlerle desteklenmesi ve Banka'nın geleceğe yönelik taahhütleri görülüyor. Serginin ana bölümlerinden bir diğerinde ise Banka'nın 1956 yılından bu yana Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ile sürdürdüğü yayıncılık faaliyetleri, 2000 yılından bu yana İş Sanat markası altında hayata geçirdiği sahne sanatları ve plastik sanatlar alanındaki etkinlikleri, kültürel miras ve arkeoloji projeleri ile müzecilik alanlarında ülkemizin kültür sanat hayatına verdiği büyük destek anlatılıyor.