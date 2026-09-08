İstanbul Coffee Festival 10 Eylül’de başlıyor: Poizi, Pinhani, Burak Kut ve Oğuzhan Koç sahne alacak

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İstanbul’da kahve ve müzik tutkunlarını bir araya getirecek festival bu yıl 12’nci kez gerçekleştirilecek. Türk Telekom Prime’ın hem isim hem de sahne sponsorluğunu üstlendiği organizasyonda konser programı dört güne yayılacak. Prime müşterileri için festival biletlerinde yüzde 50 indirim de uygulanacak.

İstanbul Coffee Festival ne zaman ve nerede?

Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival, 10 Eylül Perşembe günü başlayacak ve 13 Eylül Pazar günü sona erecek. Festivalin adresi ise İstanbul’daki Tepe Nautilus olacak.

Kahve kültürünü müzik ve eğlenceyle bir araya getiren organizasyon boyunca ziyaretçilere farklı kahve deneyimlerinin yanı sıra konserler, etkinlikler ve çeşitli deneyimler sunulacak.

İstanbul Coffee Festival 2026 konser programı

Festivalin dikkat çeken bölümlerinden biri Türk Telekom Prime Sahnesi olacak. Dört günlük programda her gün farklı bir sanatçı sahneye çıkacak.

10 Eylül Perşembe: Poizi

11 Eylül Cuma: Pinhani

12 Eylül Cumartesi: Burak Kut

13 Eylül Pazar: Oğuzhan Koç

Kahve deneyim alanları, workshoplar ve atölyeler kurulacak

Tepe Nautilus’ta gerçekleştirilecek festival yalnızca konserlerden oluşmayacak. Etkinlik alanında workshoplar, atölyeler ve farklı damak tatlarına yönelik kahve çeşitlerinin bulunduğu deneyim alanları yer alacak.

Türk Telekom Prime’ın festival alanındaki standında da Prime müşterilerine yönelik ikramlar, hediyeler ve deneyim alanları bulunacak.

Prime müşterilerine festival biletinde yüzde 50 indirim

Telekom Prime müşterileri, İstanbul Coffee Festival biletlerini yüzde 50 indirimli alabilecek. Prime müşterileri ayrıca İstanbul’da kendilerine özel giriş kapısından festivale giriş yapabilecek.

Zeynep Özden: Kahve ve müzik tutkunlarını yeniden buluşturacağız

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, müşterilerin ilgi alanlarına yönelik deneyimleri şirketin yaklaşımının önemli bir parçası olarak gördüklerini söyledi.

Özden, 12’nci kez düzenlenecek festivalle ilgili, “Bu doğrultuda, bu yıl 12’ncisi 10-13 Eylül tarihleri arasında Tepe Nautilus’ta düzenlenecek olan Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival’de kahve ve müzik tutkunlarını bir kez daha ayrıcalıklı bir festival deneyimiyle buluşturacağız” dedi.

Türk Telekom Prime’ın bu yıl da festivalin isim ve sahne sponsoru olduğunu belirten Özden, Prime müşterilerine sunulan özel ayrıcalıklarla festival deneyimini daha özel hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.