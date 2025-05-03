İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun yeni oyunu 'Vanya Dayı' prömiyer yaptı

Dünyaca ünlü yazar Anton Çehov'un tiyatroda en çok sahnelenen ve sinemaya uyarlanan başyapıtlarından biri olan oyunun yönetmen koltuğunda Mehmet Birkiye oturuyor.

Johannes Von Guenther'in Almancaya çevirdiği oyunu, Almancadan Türkçeye Behçet Necatigil kazandırdı.

Vanya Dayı'da, "Aleksandr Vladimiroviç Serebryakov" rolüne Kubilay Karslıoğlu, "Yelena Andreyevna" rolüne Dilara Demirdüzen, "Sofya Aleksandrovna" (Sonya) rolüne Doğa Yiğit, "Marya Vasilyevna Voyniçkaya" rolüne Şirin Ergüven Hamşioğlu, "İvan Petroviç Voyniçki" (Vanya) rolüne Süleyman Atanısev, "Mihail Lvoviç Astrov" rolüne Tolga Evren, "İlya İlyiç Telegin" rolüne Cem Cücenoğlu, "Marina" (Dadı) rolüne Ayşe Lebriz Berkem ve "Yefim" (Bekçi) rolüne Emekcan Kaşkal hayat veriyor.

Oyunun dekor kostüm tasarımına Şirin Dağtekin Yenen, ışık tasarımına Cem Yılmazer, müziklerine ise Fırat Akarcalı imza attı. Dans hareket düzeni Tuğçe Tuna'ya, kukla tasarımı da Ayten Öğütçü'ye ait.

Toplamda 2 saat 45 dakika süren iki perdelik oyun, bugün ve yarın Üsküdar Tekel Sahnesi'nde izleyicilerle buluşmaya devam edecek.