İstanbul Film Festivali 44. kez sinema tutkunlarıyla buluşuyor
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen, Türkiye’nin en büyük uluslararası sinema etkinliği İstanbul Film Festivali, bu yıl 44. kez gerçekleştiriliyor. Festival, 11-22 Nisan arasında Türkiye’den ve dünyadan ödüllü filmleri, özel gösterimleri, yıldız oyuncuları ve usta yönetmenleri bir araya getiriyor.
Zühre KURT
Balkan ve Türkiye prömiyerlerini yapan filmlerin de yer aldığı 44. İstanbul Film Festivali’nin kapsamlı seçkisi, 139 uzun metrajlı ve 15 kısa filmden oluşuyor. Dünya sinemasının nitelikli örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenler ve genç yeteneklerin son filmlerinden oluşan festival 12 gün sürecek. Gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak söyleşiler, özel gösterimler ve etkinlikler de yapılacak.
Ulusal ve Uluslararası Yarışma, Altın Lale Yarışması’nda birleşiyor
İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan: “44. İstanbul Film Festivali bu yıl N Kolay’ın festival sponsorluğunda daha da güçlenerek 139 uzun metrajlı ve 15 kısa filmle geliyor. Festivalin açılış galasında Berlin Film Festivali’nde bu yıl özel bir galada prömiyeri yapılan, Ido Fluk imzalı Köln 75 gösterilecek. Keith Jarrett’ın 1975 Köln konserinin heyecan dolu gerçekleşme hikâyesini anlatan film, 50. yıldönümünde bu konsere saygı duruşu niteliğinde. On yedi yaşındaki lise öğrencisi Vera Brandes’in olağanüstü çabalarıyla gerçekleştirilen bu konserin kayıtları, caz tarihinin en çok satan solo ve en çok satan piyano albümü olan The Köln Concert’a dönüştü. Köln 75 filminin ekibi de festivalin açılış gösterimine katılmak üzere İstanbul’da olacak” dedi.
Yerli ve yabancı filmlerin bir arada, uluslararası bir jüri tarafından değerlendirileceği Altın Lale Yarışması’nda 15 uzun metrajlı film yer aldığını beliten Kerem Ayan: “Hintli sinemacı Shekhar Kapur’un başkanlığını yürüteceği Altın Lale Yarışması jürisinde yapımcı Ada Solomon; senarist ve yönetmen Ebru Ceylan, oyuncu Saadet Işıl Aksoy, Toronto Uluslararası Film Festivali başkanı Cameron Bailey yer alıyor” dedi.
Genç yönetmenleri desteklemek, yeni çalışmaları daha görünür kılabilmek için, yalnızca ilk ve ikinci filmlerini çeken yerli yönetmenlere açık olan ve Paribu’nun sponsor olduğu Yeni Bakışlar bölümünde 11 film var. Bu bölümde Paribu desteğiyle en iyi filme verilen ödül, Seyfi Teoman’ın adını taşımaya devam ediyor.
İyi hissetmek isteyenlere Antidepresan seçkisi
Antidepresan bölümünde hayatı hafife alan, eğlendirirken düşündüren, mizaha ve dünyaya beklenmedik, ters köşelerden bakan, sizi iyi hissettirecek olağanüstü filmlerden bir seçki izleyicileri bekliyor. Bu bölümdeki filmler arasında Peter Cattaneo’nun yönettiği Penguen Dersleri / The Penguin Lessons, San Sebastian’da İzleyici Ödülü kazanan Bando / The Marching Band, Berlin’de Jüri Ödülü kazanan Mesaj / The Message, Londra’da İzleyici Ödülü kazanan Dört Anne / Four Mothers yer alıyor.
İstanbul Film Festivali’nin en sevilen bölümlerinden, N Kolay sponsorluğunda gerçekleştirilecek Galalar ile izleyiciyle saygın festivallerde henüz buluşmuş, geniş kitlelere seslenen parlak filmlerin Türkiye prömiyerleri festivalde yapılıyor. N Kolay Galaları’nda ünlü yıldızlardan usta yönetmenlere, sezonun merakla beklenen 11 filminin Türkiye’deki ilk gösterimleri gerçekleştirilecek.
Festivalin “Genç Ustalar”ı
İlk veya ikinci filmlerini çekerken dünya sinemasına farklı bir soluk getiren, özgün yaklaşımlarıyla beğeni toplayan yetenekli genç yönetmenlerin geleceğin klasikleri olmaya aday yapıtlarının yer aldığı, Kahve Dünyası’nın sponsor olduğu Genç Ustalar bölümünde Cannes, Venedik, Locarno, Selanik ve daha birçok festivalden ödüllerle dönmüş 18 film izleyiciyle buluşacak.
Belgesel Kuşağı’nda siyaset, müzik, fotoğrafçılık, aile bağları, toplum, mimari, radyoculuk, insan hakları gibi farklı güncel konuları işleyen, toplumsal değişimleri ele alıp gerçeği belgelerken alışılmadık ve çarpıcı tarzlar izleyen filmler yer alıyor. İstanbul Film Festivali çerçevesinde İFSAK işbirliğiyle Larry Towell’in katıldığı bir panel yapılacak. Max Richter örneği üzerinden sinemadan çağdaş sanata müzik tasarımını ele alan bir söyleşi de yine festival kapsamında İstanbul Caz Festivali işbirliğiyle düzenleniyor.
Köprüde Buluşmalar 20. yılını kutluyor
Anadolu Efes’in ana destekçisi olduğu, her yıl Türkiye’den yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturan ortak yapım, eğitim ve ağ kurma platformu Köprüde Buluşmalar, seçkisinde yer alan ilk filmlerden birine OGM Pictures sponsorluğunda “İlk Film Teşvik Ödülü” verilecek. Köprüde Buluşmalar’da bu yıl 20 proje yer alıyor. Köprüde Buluşmalar’ın bu yılki ödülleri Anadolu Efes, OGM, ARTE, Netflix, Fono Film, Filmarka, Postgarden, Melodika, Depo Film, Panasonic Deneyim Merkezi, Tallinn Film Festivali, MFI Script Lab ve Square Eyes desteğiyle veriliyor. Almanya ve Hollanda Başkonsoloslukları ile Fransız Kültür Merkezi ve MUBİ de Köprüde Buluşmalar’a katkı sağlıyor. Köprüde Buluşmalar, İKSV Genç Sanatçı Fonu – Uluslararası Dolaşım Destek Programı ve Industry@Tallinn & Baltic Event işbirliğiyle, sektöre yeni giren genç yapımcılar için «Sektöre Giriş: Genç Yapımcılar Mentorluk Programı Ödülü” yapımcılığa yeni adım atan profesyonellerin sektör içinde yer edinmesine destek olmayı amaçlıyor.