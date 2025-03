İstanbul Film Festivali 44. kez sinema tutkunlarıyla buluşuyor

Zühre KURT

Balkan ve Türkiye prö­miyerlerini yapan filmlerin de yer aldı­ğı 44. İstanbul Film Festiva­li’nin kapsamlı seçkisi, 139 uzun metrajlı ve 15 kısa film­den oluşuyor. Dünya sinema­sının nitelikli örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenler ve genç yeteneklerin son filmle­rinden oluşan festival 12 gün sürecek. Gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyun­cuların katılımıyla yapılacak söyleşiler, özel gösterimler ve etkinlikler de yapılacak.

Ulusal ve Uluslararası Yarışma, Altın Lale Yarışması’nda birleşiyor

İstanbul Film Festivali Di­rektörü Kerem Ayan: “44. İs­tanbul Film Festivali bu yıl N Kolay’ın festival sponsorlu­ğunda daha da güçlenerek 139 uzun metrajlı ve 15 kısa filmle geliyor. Festivalin açılış gala­sında Berlin Film Festivali’n­de bu yıl özel bir galada prömi­yeri yapılan, Ido Fluk imza­lı Köln 75 gösterilecek. Keith Jarrett’ın 1975 Köln konseri­nin heyecan dolu gerçekleş­me hikâyesini anlatan film, 50. yıldönümünde bu konsere saygı duruşu niteliğinde. On yedi yaşındaki lise öğrencisi Vera Brandes’in olağanüstü çabalarıyla gerçekleştirilen bu konserin kayıtları, caz ta­rihinin en çok satan solo ve en çok satan piyano albümü olan The Köln Concert’a dönüştü. Köln 75 filminin ekibi de fes­tivalin açılış gösterimine ka­tılmak üzere İstanbul’da ola­cak” dedi.

Yerli ve yabancı filmlerin bir arada, uluslararası bir jüri tarafından değerlendirilece­ği Altın Lale Yarışması’nda 15 uzun metrajlı film yer aldığını beliten Kerem Ayan: “Hintli sinemacı Shekhar Kapur’un başkanlığını yürüteceği Al­tın Lale Yarışması jürisinde yapımcı Ada Solomon; sena­rist ve yönetmen Ebru Ceylan, oyuncu Saadet Işıl Aksoy, To­ronto Uluslararası Film Fes­tivali başkanı Cameron Bailey yer alıyor” dedi.

Genç yönetmenleri destek­lemek, yeni çalışmaları daha görünür kılabilmek için, yal­nızca ilk ve ikinci filmlerini çeken yerli yönetmenlere açık olan ve Paribu’nun sponsor ol­duğu Yeni Bakışlar bölümün­de 11 film var. Bu bölümde Pa­ribu desteğiyle en iyi filme ve­rilen ödül, Seyfi Teoman’ın adını taşımaya devam ediyor.

İyi hissetmek isteyenlere Antidepresan seçkisi

Antidepresan bölümünde hayatı hafife alan, eğlendirir­ken düşündüren, mizaha ve dünyaya beklenmedik, ters köşelerden bakan, sizi iyi his­settirecek olağanüstü filmler­den bir seçki izleyicileri bek­liyor. Bu bölümdeki filmler arasında Peter Cattaneo’nun yönettiği Penguen Dersleri / The Penguin Lessons, San Se­bastian’da İzleyici Ödülü ka­zanan Bando / The Marching Band, Berlin’de Jüri Ödülü ka­zanan Mesaj / The Message, Londra’da İzleyici Ödülü ka­zanan Dört Anne / Four Mot­hers yer alıyor.

İstanbul Film Festivali’nin en sevilen bölümlerinden, N Kolay sponsorluğunda ger­çekleştirilecek Galalar ile iz­leyiciyle saygın festivallerde henüz buluşmuş, geniş kitle­lere seslenen parlak filmle­rin Türkiye prömiyerleri fes­tivalde yapılıyor. N Kolay Ga­laları’nda ünlü yıldızlardan usta yönetmenlere, sezonun merakla beklenen 11 filminin Türkiye’deki ilk gösterimleri gerçekleştirilecek.

Festivalin “Genç Ustalar”ı

İlk veya ikinci filmlerini çekerken dünya sinemasına farklı bir soluk getiren, özgün yaklaşımlarıyla beğeni top­layan yetenekli genç yönet­menlerin geleceğin klasikle­ri olmaya aday yapıtlarının yer aldığı, Kahve Dünyası’nın sponsor olduğu Genç Ustalar bölümünde Cannes, Vene­dik, Locarno, Selanik ve daha birçok festivalden ödüller­le dönmüş 18 film izleyiciyle buluşacak.

Belgesel Kuşağı’nda siya­set, müzik, fotoğrafçılık, ai­le bağları, toplum, mimari, radyoculuk, insan hakları gi­bi farklı güncel konuları iş­leyen, toplumsal değişimle­ri ele alıp gerçeği belgelerken alışılmadık ve çarpıcı tarzlar izleyen filmler yer alıyor. İs­tanbul Film Festivali çerçe­vesinde İFSAK işbirliğiyle Larry Towell’in katıldığı bir panel yapılacak. Max Richter örneği üzerinden sinemadan çağdaş sanata müzik tasarı­mını ele alan bir söyleşi de yi­ne festival kapsamında İstan­bul Caz Festivali işbirliğiyle düzenleniyor.

Köprüde Buluşmalar 20. yılını kutluyor

Anadolu Efes’in ana destekçisi olduğu, her yıl Türkiye’den yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturan ortak yapım, eğitim ve ağ kurma platformu Köprüde Buluşmalar, seçkisinde yer alan ilk filmlerden birine OGM Pictures sponsorluğunda “İlk Film Teşvik Ödülü” verilecek. Köprüde Buluşmalar’da bu yıl 20 proje yer alıyor. Köprüde Buluşmalar’ın bu yılki ödülleri Anadolu Efes, OGM, ARTE, Netflix, Fono Film, Filmarka, Postgarden, Melodika, Depo Film, Panasonic Deneyim Merkezi, Tallinn Film Festivali, MFI Script Lab ve Square Eyes desteğiyle veriliyor. Almanya ve Hollanda Başkonsoloslukları ile Fransız Kültür Merkezi ve MUBİ de Köprüde Buluşmalar’a katkı sağlıyor. Köprüde Buluşmalar, İKSV Genç Sanatçı Fonu – Uluslararası Dolaşım Destek Programı ve Industry@Tallinn & Baltic Event işbirliğiyle, sektöre yeni giren genç yapımcılar için «Sektöre Giriş: Genç Yapımcılar Mentorluk Programı Ödülü” yapımcılığa yeni adım atan profesyonellerin sektör içinde yer edinmesine destek olmayı amaçlıyor.