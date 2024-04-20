İstanbullu çocuklar, 23 Nisan’ı iki festivalle karşılayacak

Günay DEMİRBAĞ

23 Nisan haftasında çocuklar ve gençler için hazırlanan etkinliklerin detaylarınıİBB Kültür Dairesi Başkanı Tolga Volkan Aslan’a sorduk:

Böyle kapsamlı bir festivale ne kadar sürede ve nasıl hazırladınız?

Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali kurgusunu, geçen yıl 23 Nisan programının finalini verir vermez planlamaya başladık. Milli bayramlarımızın, içinde taşıdığı fikri de barındırmasını çok önemsiyoruz. 23 Nisanın dünya çocukları için dünyaya bir çağrı niteliği taşır. Tüm dünya çocukları için eşit, adil ve savaşsız bir dünya mesajını vermelidir diye düşündük. Ülkelerden çocukları davet ederken yanımıza Uluslararası Festivaller Birliği CIOFF’u da paydaş olarak aldık. Genel olarak davetlerimizi de gönderirken, dünya üzerindeki mağduriyet yaşayan çocukların da İstanbul’da nefes almasını istedik.

Deprem bölgesindeki çocuklar misafir edilecek

Bir hafta sürecek olan şenliği planlarken çocuklara hoş vakit geçirmenin yanı sıra özellikle dikkat ettiğiniz noktalar neler oldu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı adı üstünde bir çocuk bayramı… Fakat biz 23 Nisan’ı aynı zamanda çocukların kaynaştığı, bir arada olduğu, sosyalleştiği alanların yaratılması gereken bir bayram olarak görüyoruz.

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bütün dünya çocuklarına armağan edilmiş 23 Nisan’ın tek başına bir çocuk bayramı olarak değil de çocuk haklarını, eşitliği, dünyadaki çocukların bugün içinde bulunduğu durumu da hatırlatan uluslararası bir fonksiyonu olsun istedik. Aynı zamanda Türkiye’de de depremi yaşayan illerimizden de çocuklarımız da İstanbul’a davet ettik. Onların da bu güzel festivali İstanbul’da yaşayarak güzel günler geçirmelerini istedik.

Bayramda iki festival olacak, bunlardan bahseder misiniz?

Uzun süreçli bir çalışma oldu. 23 Nisan Çocuk Şenliği yapacağımız festival programlarından sadece bir tanesi… Çocuk şenliğinin çalışma ve hazırlık süreci de uzun sürdü. Biz bu tarz bayramlarda, etkinliklerde İstanbul’a nasıl yayılacağımızı çok kafa yoran bir ekibiz. Sanat disiplini olarak halk danslarının seçilmesinin Türkiye’de tarihi bir önemi var. Türkiye’de cumhuriyet tarihinin milli bayramları ve bu tarz kutlamalarının en önemli öğelerinden biri her zaman halk dansları olmuştur.

Çocuk halk dansları topluluklarının 23 Nisan’da ağırlanmasının da bir geleneği vardır ülkemizde. Biz, eski günlere de hepimizin çocukluğunda gördüğü TRT günlerine de nazire yapmak istedik. Tabii çocuklarla bir etkinlik planlarken, çocukların yalnızca halk danslarıyla değil, onların aynı zamanda bir şenlik havası içerisinde olabildiğimiz her yerde unutamayacakları bir bayram yaşamasını istedik. Halk dansları topluluklarımızla, şenliklerimizle birçok ilçeye dağıldık ve yayıldık.

Çocukların sevdiği Kral Şakir, Niloya, Maşa ile Koca Ayı gibi karakterlerle İstanbul’un her yerinde olabilmeye çaba göstereceğiz. Bu kadar büyük bir kentte bir taraftan da daha hareketli etkinlikler de yapmamız gerekiyordu. O nedenle de iki tane 23 Nisan festival tırımız var. Bu tırlar da İstanbul’un en uç noktalarına dahi gidebilmek, birçok ilçeye dokunabilmek için planladık. Merkezi etkinliklerimiz de var. Bu merkezi etkinliklerimizden birisi cumartesi günü Artİstanbul Feshane’de gerçekleşecek; hem çocuk şenliği hem halk dansları gösterileri…

Bir diğeri de pazar günü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek. Harbiye’de yine büyük bir şenlik ve çocuklara yönelik etkinliklerle halk dansları gösterileri olacak. 23 Nisan günü de Üsküdar’da bir konserle nihayetlenecek bir çocuk şenliği programımız olacak. Konser programlarımızda sadece çocuklar değil gençler ve herkes tarafından çok sevilen Zeynep Bastık ile Ceza gibi iki değerli isimle konserlerimiz olacak. Bizim ikinci festival programımız ise aslında hepimizden çok çok daha eski olan Şehir Tiyatroları’nın 38. Çocuk Şenliği…

Şenlik, “Sürdürülebilir bir dünya için” mottosuyla, 21 Nisan’da Şehir Tiyatroları’nın tüm sahnelerinde oynanacak çocuk oyunlarıyla başlayacak. Şenlik süresince Çöpsüz Dünya, Herkes Sihirbaz Olacak, Rüya, Bekçi ile Postacı, Benim Küçük Yıldızım, Bir Gece Masalı, Masal, Eşit Masallar (Konuk Oyun), Canlı Kitap (Konuk Oyun), Bobo’nun Yolculuğu (Konuk Oyun), Uçan Bisiklet (Konuk Oyun), Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam (Konuk Oyun), Yeşil Şahmeran Masalı- Masalbozanlar (Konuk Oyun) adlı oyunlar seyirciyle buluşacak.

14 kültür merkezinde ve 19 noktada etkinlik olacak

Kaç noktada düzenlenecek ve festivalin yapıldığı alanlara gelemeyen çocuklara nasıl ulaşacaksınız?

19 noktada düzenlenecek. Tüm çocuklara ulaşmamız mümkün olacak. Bahsettiğim gibi 23 Nisan festival tırımız İstanbul’un birçok ilçesine gidecek, 14 kültür merkezimiz çocuklar için açık olacak. Şehir Tiyatrolarımızın Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Kağıthane Sahnesi, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi, Ümraniye Sahnesi, Gaziosmanpaşa Sahnesi, Müze Gazhane Sevda Şener Sahnesi (Kadıköy) ve Beylikdüzü Yakuplu Rasim Öztekin Sahnesi’nde de çocuk oyunları sahnelenecek.