İTO Başkanı Avdagiç 'Yüzyılın İstanbul'u' kitabını değerlendirdi

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, okurla yeni buluşan 'Yüzyılın İstanbul'u' isimli kitaba dair değerlendirmelerde bulundu. İstanbul'un, medeniyet oluşumlarından ticaret yollarına kadar büyük değişim ve dönüşümlerin hem içinde bulunduğunu hem de sebebi olduğunu söyleyen Avdagiç, bir başvuru kaynağı niteliği taşıyan kitabın şehri farklı boyutlarıyla ele aldığını belirtti.

"İstanbul'un farklılığı, kültürden spora kadar gerçek anlamda bir gelişme ve atılımı sağlayacak çoklu alanların öncüsü olması" ifadesini kullanan Avdagiç, "Kitapta, her akademisyen kendi uzmanlık alanında İstanbul’un gücünü resmediyor. Türkiye’nin birikimi, İstanbul’un 100 yıllık kimliğini kaleme alıyor" açıklamasında bulundu.

Dört ana başlık

"Tarihi İstanbul ve Arkeoloji", "Ekonomik ve Siyasi Hayat", "Şehir ve Sosyal Hayat", "Kültürün Başkenti" olmak üzere 4 başlık altında toplanan makaleler, Ahmet Emre Bilgili'nin editörlüğünde hazırlandı. Kitapta, Nazan Ölçer, Çoşkun Yılmaz, Akansel Yalçıkkaya, Hasan Büyükdede, Rahmi Deniz Özbay, Azmi Özcan, Berat Özipek, Sinan Genim, Mahmut Ak, Mustafa Gündüz, Necdet Subaşı, Mario Levi, Celile Eren Ökten, Arif Bilgin, İsrafil Kuralay, Nedret İşli, Önder Küçükerman, Çiçek Derman ve Uğur Derman, Bülent Katkak, Âlim Kahraman, Abdülhamit Avşar, İhsan Kabil, Murat Salim Tokaç gibi birçok yazar kendi uzmanlık alanında şehrin kimliği kaleme aldı.

Mario Levi de kitaba katkı yapan isimler arasında

Kitap, asırlar boyunca tarih, medeniyet, finans ve daha birçok alanın timsali olan İstanbul'a çok geniş bir perspektiften bakarak, şehrin gelişimin öncüsü olduğunu ortaya koyuyor. Bu gelişim ve değişimin kültürel miras ile şekillendiğini anlatan 'Yüzyılın İstanbul’u, siyasetten tarihe, edebiyattan musikiye kadar birçok alanda kendini gösteren değerleri gün yüzüne çıkarıyor.

Türk edebiyatının ünlü kalemlerinden Mario Levi’nin yazısını teslim ettikten sonra eser hazırlanırken vefatı ise hüzünlü bir tarih olarak kitapta yer alıyor.