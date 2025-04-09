Jennifer Lopez Türkiye'ye geliyor! Nerede konser verecek? Jennifer Lopez Türkiye konser takvimi 2025

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, "JLO Live In 2025" turnesi kapsamında Türkiye'de konser vermeye hazırlanıyor.

Lopez, biri Antalya'da biri İstanbul'da olmak üzere toplam iki konser verecek. Jennifer Lopez'in 2025 yılı Türkiye konser takvimi ise merak ediliyor.

Peki ünlü isim Türkiye'de hangi tarihlerde ve nerede konser verecek? İşte Jennifer Lopez'in Türkiye konser takvimi...

Jennifer Lopez hagi tarihlerde konser verecek?

Lopez, temmuz ayında Türkiye'de iki konser vermeye hazırlanıyor. Jennifer Lopez, 1 Temmuz'da Antalya'da bir otelde sahne alacak.

4 Temmuz'da ise İstanbul'da Yenikapı Festivalpark'ta hayranlarıyla bir araya gelecek.

Ünlü şarkıcı turnesi kapsamında daha sonra, 13 Temmuz'da Madrid'de, 15 Temmuz'da Barselona'da, 20 Temmuz'da Budapeşte'de ve 1 Ağustos'ta ise Kazakistan'da konser verecek.

Lopez, İstanbul'da ilk konserini "Dance Again" turnesi kapsamında 2012'de vermişti. Ünlü isim gördüğü yoğun istek üzerine burada konser sayısını üçe çıkarmıştı.