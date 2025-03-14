Kaçırılan tarihi eserler dönmeye devam ediyor! Bakan Ersoy duyurdu: Septimius Severus'un Heykel Başı Antalya’da

Danimarka'nın Glyptotek Müzesi tarafından etik nedenlerle Türkiye'ye iade edilen tarihi eserler, Antalya Arkeoloji Müzesi'nde basına tanıtıldı. Burdur’daki Boubon Antik Kenti’nden kaçırılan Roma İmparatoru Septimius Severus’un heykel başı ile Burdur’un Düver Köyü kökenli 48 pişmiş toprak mimari levha, yıllar sonra anavatanına döndü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, kültürel mirasa ait eserlerin yasal yollarla Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Bakan Ersoy, "Dünyanın neresine kaçırılmış olursa olsun bu topraklara ait hangi eser varsa izini sürüp ülkemize getirmekte kararlıyız. Artık koleksiyonlar ve uzmanlar biliyor ki, Anadolu'dan yasa dışı yollarla çıkarılan bir eser varsa, Türkiye Cumhuriyeti onu bulup iadesini sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Jale İnan’ın çalışmaları öne çıktı

Roma İmparatoru Septimius Severus'un tasvir edildiği heykel başının 1960’lı yıllarda yapılan kaçak kazılar sonucu yurtdışına çıkarıldığını belirten Ersoy, bu eser grubunun iadesinde merhum arkeolog Prof. Dr. Jale İnan’ın çalışmalarının büyük önem taşıdığını vurguladı. İnan’ın, Boubon kökenli olduğuna dair tespitlerinin ışığında yürütülen çalışmalar sonucu, eserin Danimarka’dan Türkiye’ye getirilmesi sağlandı.

Bakan Ersoy, ayrıca Burdur’un Düver Köyü’nden kaçırılan ve M.Ö. 6. yüzyıla tarihlenen pişmiş toprak levhaların, Antik Pisidia kültürünü anlamak açısından önemli olduğunu belirterek, “Bunların izini sürerek iadesini sağladık. Anadolu'dan kaçırılan her tarihi eser için mücadelemiz sürecek” dedi.

İadeler küresel boyutta yankı uyandırıyor

Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalarla, daha önce ABD'den Boubon kökenli Lucius Verus, Septimius Severus, Genç İmparator ve Giyimli Kadın heykelleri ile İmparator Caracalla’ya ait iki büst ve diğer önemli eserler Türkiye'ye kazandırılmıştı. Manhattan Bölge Savcılığı ile yapılan iş birliği sonucunda yürütülen soruşturmalar, uluslararası alanda büyük yankı uyandırdı.

Ersoy, 2024 yılında 1.149 tarihi eserin Türkiye'ye getirildiğini, 2018-2025 yılları arasında ise toplam 8 bin 967 eserin iadesinin sağlandığını belirtti.

Heykel başı ile gövdesi yeniden birleştirilecek

Septimius Severus’un heykel başının Boubon’da bulunan gövdeyle birleştirilmesi için detaylı bir çalışma süreci başlatıldığı açıklandı. Antik dönemde farklı imparatorların başlarının aynı gövdelerde kullanıldığı bilgisini paylaşan Bakan Ersoy, konservasyon sürecinin dikkatli bir şekilde yürütüleceğini söyledi.

Danimarka Büyükelçisi: Turistler eserleri görmek için Türkiye’yi ziyaret edecek

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Ole Toft ise iade sürecinin karşılıklı iş birliğiyle yürütüldüğünü belirterek, Glyptotek Müzesi’nin yalnızca heykel başını değil, 48 pişmiş toprak levhayı da Türkiye’ye teslim ettiğini ifade etti. Türkiye’ye gelen Danimarkalı turist sayısının her yıl arttığını belirten Toft, bu tarihi eserlerin Antalya müzesine daha fazla ziyaretçi çekeceğini söyledi.