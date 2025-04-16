Kayıp imparator Marcus Aurelius 65 yıl sonra Türkiye’de

MÖ 27'den MS 180'e ka­dar barış sürecinin, sükûnet ve istikrar ça­ğı olan Roma’nın son imparato­ru olan Marcus Aurelius heyke­li, Türkiye’ye iade ediliyor. Antik çağın en nadide eserlerinden biri olan ve Amerika Birleşik Devlet­leri’nin Cleveland Sanat Müze­si koleksiyonunda bulunan Mar­cus Aurelius heykeli için uzun sü­redir temaslarda bulunuluyordu. Uzun süren bilimsel ve hukuki çalışmaların ardından heykelin Türkiye’ye iade edilmesine karar verildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, sosyal medya hesabından yaptığı payla­şımda, Marcus Aurelius heykeli­nin ait olduğu topraklara geri dö­neceğini belirtti.

Yıllar süren diplomatik girişimle ait olduğu yere kavuştu

Gökhan Yazgı, paylaşımında şunları kaydetti: “1960'lı yıllar­da Boubon Antik Kenti'nden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan ve Roma İmparatoru Marcus Au­relius'u filozof kimliğiyle betim­leyen eşsiz bronz heykel, Cleve­land Sanat Müzesi'nde düzenle­nen törenle resmen Türkiye'ye iade edilmiştir. Yaklaşık 65 yıl sü­ren bilimsel, hukuki ve diploma­tik girişimlerin ardından, Mar­cus Aurelius'un heykeli nihayet ait olduğu Anadolu topraklarına dönmektedir. Söz konusu eser, Türkiye'ye getirilişinden önce, üç ay süreyle Cleveland Sanat Müze­si'nde özel bir sergi kapsamında ziyaretçilerin ilgisine sunulacak­tır. Temmuz ayında ise ülkemiz­de, kendi kültürel bağlamı içeri­sinde yeniden hayat bulacaktır. Böylelikle, Marcus Aurelius'un uzun yolculuğu, ait olduğu top­raklarda son bulmuş olacaktır.”

ABD Cleveland Sanat Müzesi el koyma kararına 2023’te karşı çıktı

Anadolu tarihinin kayıp hazi­nelerinden biri olan Boubon An­tik Kenti kökenli bronz heykel, 1960’lı yıllarda kaçak kazılarla yurt dışına kaçırılarak yıllarca el değiştirdi. Amerika Birleşik Dev­letleri’nin Ohio eyaletinde bulu­nan Cleveland Sanat Müzesi ko­leksiyonuna dahil edilen heykel, Türkiye’nin 65 yılı aşkın bir sü­redir peşinde olduğu eserlerden biriydi. Boubon Antik Kenti’n­den kaçırılan eserler, Prof. Dr. Ja­le İnan öncülüğündeki araştır­malarla gündeme getirilmiş an­cak Marcus Aurelius heykelinin Türkiye’ye iadesi bugüne kadar mümkün olmamıştı.

Cleveland Sanat Müzesi, el koy­ma kararına karşı Ekim 2023’te mahkemeye başvurarak heykelin kökeninin kesin olmadığı yönün­de itirazda bulundu. Ancak, Tür­kiye’nin sunduğu bilimsel veriler ve titiz analizler, müzenin bu iti­razını çürüttü. Kültür ve Turizm Bakanlığı güçlü kanıtlara rağmen uzlaşmacı bir yaklaşım göstererek Cleveland Sanat Müzesinin bilim­sel analiz çalışmaları yapılması ta­lebini olumlu karşıladı. Bakanlık uzmanlarının gözetiminde 2024 yılının Mayıs ayında heykelin mü­zede silikon ayak kalıbı alınarak Boubon Antik Kenti'ndeki bronz heykel kaideleriyle birebir uyum­lu olduğu tespit edildi. Cleveland Müzesi tarafından yetkilendirilen arkeometri uzmanı Prof. Dr. Er­nst Pernicka ve Bakanlığın uzman konservatörleri, Boubon Antik Kenti ile Burdur Müzesi'nde bu­lunan Boubon kökenli Valerianus heykeli ve Marcus Aurelius hey­kelinden kurşun izotop, taş ve top­rak analizleri için numuneler aldı. Ayrıca, Almanya’daki Curt Engel­horn Arkeometri Merkezi labora­tuvarlarında yapılan tarafsız ana­lizler, heykelin Boubon’da uzun yıllar gömülü kaldığını kesin ola­rak kanıtladı.

Tarihi eser mücadelesinde dönüm noktası oldu

Türkiye, bu zaferle yalnızca kendi kültürel mirasını koruma yolunda önemli bir adım atma­nın yanı sıra tarihî eser kaçakçılı­ğına karşı yürütülen uluslararası mücadelede de büyük bir başa­rıya imza attı. Yurt dışına kaçı­rılan eserleri diplomatik, hukuki ve bilimsel yollarla geri getirmek üzere çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Kültür ve Turizm Ba­kanlığı, Marcus Aurelius heyke­linin dönüşünü bu mücadelenin en önemli dönüm noktalarından biri olarak kayıtlara geçirdi.

Manhattan Bölge Savcılığı iade talebini haklı buldu

Antik kentte yapılan yoğun kaçak kazılar hakkında bilgi sahibi olan görgü tanıklarının ifadeleri, bilimsel verileri destekleyince Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi (HSI), Türkiye’nin iade talebini haklı bularak Cleveland Sanat Müzesi'ndeki heykele el konulmasına karar verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ABD New York Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları Biriminin iş birliğiyle Cleveland Sanat Müzesi'nde sergilenen Marcus Aurelius heykeline resmen el konuldu.

Birçok Boubon kökenli eser Türkiye’ye yeniden kazandırıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile New York Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi arasında 2021’de başlayan iş birliği sayesinde, Lucius Verus, Septimius Severus ve İmparator Caracalla’ya ait heykeller de dahil olmak üzere birçok Boubon kökenli nadide eser anavatanına döndü. Kültür ve Turizm Bakanlığının uzun yıllardır süren çalışmaları ve önceki yıllarda toplanan bilimsel veriler, Marcus Aurelius heykelinin Boubon Antik Kenti'ndeki Sebasteion yapısına ait olduğunu kanıtladı. Bakanlığın arşiv belgeleri, akademik araştırmalar ve antik kentteki kazı çalışmaları heykelin orijinal yerini açıkça ortaya koydu.

1960 yılında kaçak kazıyla yurtdışına kaçırıldı

Antik çağın en nadide bronz eserlerinden biri olarak kabul edilen bu heykel, Roma İmparatoru Marcus Aurelius’u bir filozof olarak tasvir etmesiyle dikkat çekiyor. Burdur’daki Boubon Antik Kenti’nde 1960’lı yıllarda yapılan kaçak kazılarla yurt dışına kaçırılan heykel, milattan sonra 2’inci ve 3’üncü yüzyıllara tarihlendiriliyor. Antik Roma Dönemi’nin önemli bir kült yapısı olan Sebasteion’da bulunan eser bu yıl içerisinde doğduğu topraklarla yeniden buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın projesi bu kez Kütahya’da hayat buldu

Cumhuriyetin 102’nci yılı kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “102. Yılda 100+2 Süreli Sergi” projesi doğrultusunda “Tarih, Kültür ve Sanatın Buluştuğu Nokta: Kütahya” Sergisi, 14 Nisan’da Özel Gülsüm Güral Müzesi’nde ziyarete açıldı. Cumhuriyetin kazandırdığı değerleri, Kütahya’nın zengin kültürel mirasıyla bir araya getiren sergide, 10 özel eser ilk kez sanatseverlerle buluşmaya devam edecek. Sergi, 2 Mayıs Cuma gününe kadar Özel Gülsüm Güral Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.