Cuma akşamları izleyiciyi ekran başına kitleyen Kızılcık Şerbeti, dün 100. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümü izlemeyi kaçıranlar neler yaşandığını merak ediyor.

Peki son bölümde, Defne nedeniyle Fatih ve Doğa arasında başlayan gerilim sona erdi mi? Kıvılcım ve Ömer Sönmez'i bulabildi mi? Beril'e ne oldu? İşte 9 Mayıs 2025 tarihinde ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti son bölümün özeti...

Kızılcık Şerbeti 100. bölüm özeti

Fatih'e yaklaşmaya çalışan Defne'nin planları sonuçsuz kaldı. Ancak, tam bu arada Doğa'nın onları birlikte görmesi olayların büyümesine sebep oldu. Işıl'ın Fatih'e desteği sayesinde ise gerçekler ortaya çıktı.

Beril tarafından kaçırılan Sönmez bulundu. Sönmez'in imdadına Kıvılcım ve Ömer yetişir. Ancak, yaşananlardan sonra daha fazla etrafına yük olmak istemeyen Sönmez, huzurevine gitmeye karar verir. Beril'in de canına kıydığı öğrenilir.

Mustafa'nın annesinin kaybından sonra yaşadığı büyük bunalım evde devam eder. Herkese kötü davranmaya başlayan Mustafa, en sonunda eşi Nilay'ı da canından bezdirir.

Işıl'ın eski sevgilisi Leo'nun bir anda ortaya çıkması olayların bambaşka bir yere taşır.

Nursema'nın Leo ve Işıl'ın görüştüğünü ortaya çıkarması yeni bir krize neden olur. Ancak, Işıl bu krizinde üstesinden gelmeyi başaracaktır.

Işıl'ın yaptığı bu hamle, Nursema'yı zor durumda bırakır. Artık evdekilerin de Nursema'ya karşı davranışları değişmeye başlayacaktır.