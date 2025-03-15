'Koçluk Sanatı: Koçlukta Psikolojinin Temel Taşları' kitabı okurlarla buluştu

Hande Karabatak Binns'ın 'Koçluk Sanatı: Koçlukta Psikolojinin Temel Taşları' adlı kitabı raflarda yerini aldı. Koçluğun sadece bir meslek olmadığını dikkat çeken kitapta, koçluğun bir sanat olduğu ve psikolojiyle birleştiğinde nasıl daha güçlü bir araç haline geldiği anlatılıyor.

Koçluk ve terapinin temel farklarını ortaya koyan kitabında Binns, koçluğun temelleri ve felsefi altyapısı, koçluk kültürü oluşturma süreci, etkili koçluk yapabilmek için gereken zihniyet konu başlıklarını ele alıyor. Kitap, her psikoloji yaklaşımına yönelik örnek koçluk uygulamaları okurlara sunuluyor.

ODTÜ Psikoloji mezunu olan Hande Karabatak Binns, Yüksek Lisansını Sosyal Psikoloji alanında duygusal dayanıklılık üzerine yaptı. 35 yıllık deneyimini ‘Kültürel Zekâ, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık’ üzerine yaptığı akademik çalışmaya aktardı. Binns yaşamını sürdürdüğü İngiltere'de koçluk yaparak, farklı kültürlerden lider, ekip ve şirketlerin performanslarını artırmalarına destek oluyor.