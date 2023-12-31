Kompanse Gazetesi yayına başladı

Yeni medya ve geleneksel basın anlayışının ortak bir bütün haline gelmesi planlanan yayının kurucu genel yayın yönetmenliğini Vatan, Milliyet ve Cumhuriyet adlı gazetelerden de tanıdığımız gazeteci Güney Güneyan üstleniyor.

Ekonomi, dezavantajlı gruplar, yoksulluk, gelir eşitsizliğine dair yaptığı gazetecilik çalışmaları ve kitaplarıyla tanınan Güneyan, geçmiş dönemde sosyal bilimler ve kültür dergisi Komplike’nin de kurucu genel yayın yönetmenliğini de üstlenmişti.

İstanbul merkezli bağımsız bir medya kuruluşu olan Kompanse için kurucu genel yayın yönetmeni Güneyan, “Yayınımız, adından da anlaşılacağı üzere dengeleme misyonu üstlenmeyi amaç ediniyor ve faaliyette bulunduğu tüm alanlarda da bu amaca hizmet eden çalışmalar sürdürüyor” ifadeleriyle Kompanse’nin yaratıldığı belirtiyor.

Resmi internet sitesi ve Bundle gibi önde gelen haber platformlarında da yer alan Kompanse, yeni yılda ulusal çapta yayın yapmaya hazırlanıyor.