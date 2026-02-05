Kültür ve sanatta rekor yıl: Temsilden telife tarihi artış

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültür ve sanat alanında son yıllarda ulaşılan noktaya ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Daha önce sahnelenen Karanina gibi eserlerin büyük ilgi gördüğünü hatırlatan Ersoy, bu sezon Faust, Büyük Romulus, Ölü Çınarlar ve Gümüş Patenler gibi prestijli yapımların sanatseverlerle buluşturulduğunu söyledi.

Devlet Opera ve Balesi’nin 2024-2025 sezonunda 1.228 temsille tarihi bir başarı elde ettiğini belirten Ersoy, yeni sezonda hedefin 1.350 temsil ve 775 bin seyirci olduğunu açıkladı.

"Biletleri 45 saniyede tükenen oyun: Fındıkkıran"

Birçok eserin kapalı gişe sahnelendiğine dikkat çeken Ersoy, özellikle Fındıkkıran balesine gösterilen yoğun ilgiyi şu sözlerle anlattı:

“Bir gerçek var ki o da ‘Fındıkkıran.’ Bu eser tüm dünyada ‘yeni yıl eseri’ olarak sahneleniyor… Bu temsillerin her birinde biletler sadece 45 saniye içinde tükendi. Biletini gişeden almak isteyenler gece 3-4 gibi sıraya girdi.”

Aynı yoğun ilginin festivallerde de yaşandığını vurgulayan Ersoy, Anadolu Opera ve Bale Festivali’nin ikinci yılında büyük yankı uyandırdığını ve bu ilginin kültür-sanatı erişilebilir kılma vizyonlarının bir sonucu olduğunu ifade etti.

Sinemaya stratejik yatırım

Sinema alanındaki desteklerin stratejik bir yaklaşımın ürünü olduğunu dile getiren Ersoy, 2017’de 305 projeye yaklaşık 56 milyon lira destek sağlandığını, 2025 itibarıyla bu rakamın 390 projede 491,6 milyon liraya yükseldiğini açıkladı.

Türk dizilerinin küresel etkisine dikkat çeken Ersoy, “Mini dizi stratejimiz ile ülkemizin tarihi ve turistik yerlerini Türk dizilerinin büyük üne sahip isimleri ile tanıtıyoruz…” sözleriyle bu alandaki yeni tanıtım modelinin detaylarını paylaştı.

Güzel sanatlar ve CSO’da hedef büyüdü

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinlik sayısının 2017-2018 dönemindeki 585’ten 2024-2025’te 1.006’ya çıktığını belirten Ersoy, bu sezon için hedefin 1.500 etkinlik olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın 200. yılını kutlayacağını açıklayan Ersoy, CSO konserlerinin yedi bölgeye yayılacağını ifade etti.

Rami Kütüphanesi 3,6 milyon ziyaretçi ağırladı

Kütüphanelerin yaşayan kültür merkezlerine dönüştüğünü vurgulayan Ersoy, 2017’de 93 bin olan oturma kapasitesinin 150 bine çıkarıldığını, toplam kullanım alanının ise 789 bin metrekareye ulaştığını belirtti. Rami Kütüphanesi’nin 2024 yılında 3,6 milyondan fazla ziyaretçi ağırladığını, düzenlenen 2.944 etkinliğe yaklaşık 819 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Telif gelirlerinde rekor artış

Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda önemli bir gelir artışı sağlandığını belirten Ersoy, 2020’de 200 milyon lira seviyesinde olan telif gelirlerinin 2025 itibarıyla yaklaşık 3 milyar liraya yükseldiğini ve bunun tarihi bir rekor olduğunu kaydetti.

Yazma eserlerde dünya liderliği

Türkiye Yazma Eserler Kurumu’nun envanterindeki eser sayısının 2017’de 541 bin iken 2025’te 776 bin 700’e ulaştığını belirten Ersoy, 455 bin eserin dijital ortama aktarıldığını ve yek.gov.tr’nin dünyanın en büyük yazma eser sitesi olduğunu söyledi.

13 binden fazla kültür varlığı iade edildi

Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı’nın kurulmasıyla birlikte kültür varlığı iadesinde önemli bir ivme yakalandığını belirten Ersoy, 2002-2026 yılları arasında 13 bin 449 eserin Türkiye’ye geri getirildiğini açıkladı. Marcus Aurelius heykelinin iadesinin bu kararlılığın simgesi olduğunu vurguladı.

Arkeolojiye 12 ay destek

“Geleceğe Miras” vizyonu kapsamında kazı çalışmalarının 12 aya yayıldığını belirten Ersoy, 2025’te 255 kazı alanının projeye dahil edildiğini, 1.200’ün üzerinde uzmanın istihdam edildiğini ve 15 binden fazla buluntunun bilim dünyasına kazandırıldığını söyledi.

Gece müzeciliği yaygınlaştı

Gece Müzeciliği uygulamasının 2025 itibarıyla 27 müze ve ören yerine yayıldığını aktaran Ersoy, bu kapsamda yaklaşık 600 bin ziyaretçiye ulaşıldığını ifade etti.

Kültür merkezleri ilgi odağı oldu

AKM’de 3 bin 102 etkinlikte 3,5 milyon kişinin ağırlandığını belirten Ersoy, CSO Ada Ankara ve İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nın da yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarının kültür-sanat adasına dönüştürüleceğini açıklayan Ersoy, bu projelerin İstanbul’a yeni bir kültürel soluk kazandıracağını dile getirdi.

Bakan Ersoy, kültür ve sanatın bir milletin hafızası olduğunu vurgulayarak, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti ve emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.