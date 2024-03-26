“Kültür Yolu Festivali’nin dünyada eşi benzeri yok”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 2024 yılı takvimini açıkladı. Ersoy, Kültür Yolu Festivali’nin Türkiye’nin en büyük ve en zengin marka projelerinden biri olduğuna dikkati çekerek, “2021 yılında ‘olmazcıları, yapılamazcıları, ne gerek varcıları’ aşıp, İstanbul’da o ilk adımı attığımız günün üzerinden geçen bu dört yılda, Avrupa’nın en seçkin kültür sanat festivallerini bünyesinde barındıran Avrupa Festivaller Birliği üyeliğine kabul edilmiş, Türkiye’nin 7 bölgesinde, 16 şehrimizde düzenlenecek yaygınlığa ulaşmış ve büyümeye devam eden bir Türkiye Kültür Yolu Festivali başarı hikayesi yazılmıştır” dedi.

“Türkiye’ye festival iklimi yaşatacağız”

Festivalin kapsamını bu yıl daha da genişletmeyi planladıklarını aktaran Ersoy, “2021’de 2 binden fazla sanatçının katılımıyla başladığımız festivalimize her geçen dönem Türkiye ve dünyadan farklı sanatçıları ve sanat kurumlarını dahil etmeyi sürdürdük.

2023’e geldiğimizde festivale katılan sanatçı sayımız 34 bine ulaştı. Bu yılki hedefimiz ise 40 bin sanatçı” diye konuştu. Ersoy, festival mekanlarının da her yıl arttığını vurgulayarak, 2024’te mekan sayısını 600’ün üzerine çıkarmayı planladıklarını ifade etti. Festival kapsamında geçen yıl 5 bin etkinlik düzenlendiğini kaydeden Ersoy, bu yıl etkinlik sayısını 6 bine çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. Ersoy, “Yepyeni bir festival dönemine girmeye hazırlanıyoruz.

2023’te Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde 100 gün süren festival programı hazırlamıştık. Yeni dönemde ise 8 aya yayılmış bir kültür-sanat maratonuyla Türkiye’ye adeta bir festival iklimi yaşatacağız. Dünyada bununla kıyaslanabilecek başka bir organizasyon yok. Kulağa çok iddialı gelebilir. Ancak kendimize güvenimiz tam” şeklinde konuştu.

Picasso ve Salgado’nun eserleri sergilenecek

Pablo Picasso’nun ölümünün 50. yılı dolayısıyla, ünlü ressamın 80’den fazla orijinal eserinin yer aldığı serginin 3 ay boyunca farklı şehirlerde sanatseverlerin beğenisine sunulacağını söyleyen Ersoy, bu kapsamda Sebastiao Salgado, Güvenç Özel, Refik Anadol ve Frida Kahlo gibi sanatçıların eserlerine de yer verileceğini ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, festivalin bu yıl yeni logoyla tanıtılacağını belirterek, “Kültür ve sanatın bunca zenginliğini bünyesinde buluşturan Türkiye Kültür Yolu Festivalinin yeni logosu 7 farklı renk içeriyor. Renk, sanatın varoluşsal bir parçasıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Adana Portakal Çiçeği Karnavalı ile başlayacak

Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl 8 aya yayılacak festival programının 13-21 Nisan’da Adana’daki Portakal Çiçeği Karnavalı ile başlayacağını söyledi. Festivalin 25 Mayıs-2 Haziran Şanlıurfa, 1-9 Haziran Bursa, 8-16 Haziran Samsun, 22- 30 Haziran Trabzon, 29 Haziran-7 Temmuz Van, 3-11 Ağustos Nevşehir, 17-25 Ağustos Erzurum, 31 Ağustos-8 Eylül’de Çanakkale’de yapılacağını vurgulayan Ersoy, Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivalini (Gastroantep) de kapsayan Gaziantep Kültür Yolu Festivali’nin ise 14-22 Eylül’de gerçekleştirileceğini aktardı.

Mehmet Ersoy, 21 Eylül’de başlayacak Ankara ayağı ile programa dahil olan Konya Mistik Müzik Festivali’nin 29 Eylül’de sona ereceğini dile getirdi. İstanbul Kültür Yolu Festivali’nin 28 Eylül-6 Ekim’de yapılacağını sözlerine ekleyen Ersoy, 12-20 Ekim’de Diyarbakır, 26 Ekim-3 Kasım’da İzmir, 2-10 Kasım’da ise Antalya’da festivalin gerçekleşeceğini aktardı.