Levi’s® x Crocs, 501® jean pantalonun 150. yılını kutluyor

Gerçek ikonlar zamanla oluşur ve zamansızlık kazanır. Levi’s®, 1853’ten beri denim ve kendini ifade etmeyle özdeşleşen tasarımlara imza atıyor. Bu yıl, Levi’s® dünya genelinde en ebedi ikonlarından biri olan 501® jean pantalonunun 150. yılını kutluyor. Bu kutlamaların bir parçası olarak Levi’s, farklı tasarımları ve rahat ayakkabılarıyla tanınan global ayakkabı markası Crocs ile iş birliği gerçekleştirdi. Bu iki sevilen marka, yeni Levi’s® x Crocs kapsül koleksiyonunda konforu ve kaliteli tasarımı bir araya getiriyor.

getiriyor. Koleksiyonun ilk iki ürünü, Crocs'un All-Terrain Clog modelinin yeni bir versiyonunu içeriyor. Her bir çift ayakkabı, denim kaplamalı bir panel ile yenileniyor ve geleneksel Japon nakış tekniği olan Sashiko dikişi ile tamamlanıyor. Her Levi’s® jean’inde bulunan Red Tab, sağ ayakkabıda bulunuyor ve topuk kayışlarında da Levi’s® düğme tokaları yer alıyor. Ayrıca, ayak tabanında Japon Two-Horse logosu bulunuyor. Her çift, iş birliği için özel olarak üretilen üç premium metal Jibbitz™ süs ile birlikte geliyor. Lacivert ve kemik rengi seçenekleri ile sunulan bu terliklerde, ayarlanabilir turbo topuk kayışları ve daha sağlam bir adım için geliştirilen sert kauçuk tabanlar kullanıyor.

Japon Shibori boyama tekniğinden ilham alan batik desenli Classic Clog, Levi’s® x Crocs kapsül koleksiyonunun üçüncü ürününü oluşturuyor. Levi’s® düğme tokaları, kırmızı tabanlar ve ayak tabanındaki Two-Horse damgası ayakkabının öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Kendini ifade etmeyi vurgulayan Classic Clog, 60'ların karşı kültüründen ve arşiv Levi’s® grafiklerinden esinlenerek tasarlanmış sekiz özel Levi's® Jibbitz™ süsü ile geliyor. Levi’s® baş pazarlama sorumlusu Kenny Mitchell, iş birliği ile ilgili olarak "Bu yenilikçi kapsül koleksiyonu oluşturmak üzere ileri görüşlü Crocs ekibiyle bu iki ikonik markayı bir araya getirmekten büyük heyecan duyduk. Markalarımız kişisel stilin ve kendini cesurca ifade etmenin şampiyonları. Bu ayakkabılar herkes için ve dünya genelindeki moda tutkunları tarafından büyük ilgi göreceklerinden eminiz." dedi.