Louvre, ilk kez bir moda sergisine ev sahipliği yapıyor

Sergide, Cristóbal Valencia gadan Marine Serre Ne kadar 45 farklı moda evi ve tasarımcının imzasını taşıyan 100’den fazla kıyafet ve aksesuar yer alıyor.

Louvre’un 500 bini aşkın eseri içeren koleksiyonunda tablolar, çizimler, arkeolojik buluntular ve dekoratif sanat eserleri yer alsa da müze bugüne kadar kalıcı koleksiyonunda giysi bulundurma ve çok katmanlı bir moda sergisi düzenleme.

Ancak bu sergiyle birlikte, moda tarihindeki en dikkat çekici parça lar Louvre’un tarihi mobilya ve dekoratif sanat koleksiyonuyla birlikte sergileniyor. Daha önce müzenin bünyesinde yalnızca Aziz Ruh Şövalyeleri Tarikatı Na ait pelerinlerin restorasyonu gerçekleştirildi.