Louvre ve British müzelerine Meclis markajı

11 Şubat 2018

Yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının iadelerinin sağlanması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Almanya ve Danimarka'daki müzelerden sonra Louvre ve British müzelerinde de incelemelerde bulunacak.

Komisyon gelecek hafta ilk olarak Fransa'ya ardından İngiltere'ye gidecek. Komisyon üyeleri,14 Şubat Çarşamba günü Paris'te Louvre Müzesi'nde yetkililer ile görüşecek, ertesi gün UNESCO ile bir toplantı gerçekleştirecek.

TBMM Araştırma Komisyonu, buradan İngiltere'ye geçecek ve Londra'da British Müzesi, Victoria ve Albert Müzesinde incelemelerde bulunacak.

Öte yandan çalışmalarında sona yaklaşan komisyon, bir rapor yayımlayarak mevzuat ve uygulamalarla ilgili yapılması gerekenleri ilgililerle paylaşacak. Raporda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarmayla ilgili mevzuat değişikliğine yönelik tavsiyelerin de yer alması bekleniyor.

Kaynak: AA